Tassa di soggiorno, scontro tra minoranza e sindaco 

Istituita nove mesi fa, suscita ancora polemiche. La tassa di soggiorno da un euro per ogni turista giunto a Orgosolo anima il dibattito politico. Sono i consiglieri dell’opposizione Dionigi Deledda, Antonio Pasquale Devaddis, Nicola Garippa, Pasquale Lovicu a sostenere l’inutilità della tassa e attaccano: «Nel 2024 il Comune ha sostenuto spese per 3 mila e 816 euro ed entrate di 7 mila e 414 euro. Pertanto l’imposta di soggiorno ha portato alle casse del Comune 3 mila e 598 euro, ovviamente per avere il netto bisogna detrarre il lavoro aggiuntivo degli uffici comunali ed il carico di lavoro e responsabilità in capo ai privati. Considerata tale lungimiranza di economia politica che ha portato l’ingente somma nelle casse del Comune non resta che bandire un concorso internazionale di idee per programmare le ricadute economiche, sociali e culturali». Parole che trovano pronta risposta da parte del sindaco Pasquale Mereu. «Le spese - spiega Mereu - sono riferite al costo dell’app, ma si tratta di un costo una tantum. Chi pensava che non avessimo ripagato nemmeno l’investimento si sbagliava, a dimostrazione che il turismo c’è tutto l’anno. Quei soldi sono liquidità che ci permettono investimenti per attività culturali e turistiche».

