Tassa di soggiorno, scontro sui fondi 

Dice, in sostanza, che la tassa di soggiorno non ha portato più risorse per la promozione della “destinazione Cagliari”. Aggiunge la stessa Marzia Cilloccu, consigliera di Opposizione Comune ed ex assessora al Turismo quando il sindaco era Massimo Zedda, che ciò che si finanziava nella legislatura precedente grazie ai fondi del bilancio dell’assessorato, ora è pagato dalla tassa di soggiorno. E che, insomma, il turismo non abbia avuto giovamento da questa tassa pagata da chi visita la città, perché alla fine gli investimenti sul turismo da parte del Comune non sono aumentati. «Parliamo di un milione duecentomila euro raccolti con l’imposta», precisa Cilloccu, vice presidente della commissione Turismo del Consiglio comunale.

L’interrogazione

L’esponente dell’opposizione affida il suo atto d’accusa all’ennesima interrogazione rivolta alla Giunta del sindaco Paolo Truzzu, e più in particolare dell’assessore che del Turismo si occupa (Alessandro Sorgia). E la riassume in un comunicato stampa intitolato “La valorizzazione del turismo a Cagliari può attendere”. Eppure, dice Cilloccu, l’assessore Sorgia continua a ribadire che siano «necessarie e non più rinviabili» le attività suggerite negli anni da parte delle associazioni di categoria del settore. Le aveva riportate un anno fa anche una lettera firmata da Federalberghi, Extra, B&B Cagliari, Confindustria, Sintur e Confesercenti.

«Meno finanziamenti»

Marzia Cilloccu non viaggia esattamente su un canale diplomatico: «Ormai non si può che prendere atto del fallimento di questa maggioranza anche sulla gestione e promozione del turismo a Cagliari». Questo, perché il milione 200mila euro raggranellato con la tassa di soggiorno è utilizzato per il concerto di Capodanno e la festa di Sant’Efisio, per le luminarie natalizie e per la promozione, mentre in precedenza quei fondi erano del bilancio comunale e i soldi della tassa sarebbero dovuti servire per «sostegno alle strutture ricettive, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e i servizi pubblici locali». Insomma, grazie alla tassa - nella visione di Cilloccu - ci sono meno investimenti per il turismo, anche perché «i contributi per la promozione della destinazione Cagliari sono passati da 260mila euro del 2018 a 170mila quest’anno».

La replica del centrodestra

«Alla vice presidente della commissione Turismo piace fare le ramanzine, ma dimentica i due anni di pandemia»: Pierluigi Mannino, di Fratelli d’Italia, che di quella commissione è presidente, premette che «tutto è perfettibile, ma il disastro di cui parla Cilloccu io non lo vedo. Oltretutto, il Governo nazionale sta introducendo un rincaro di due euro della tassa di soggiorno per finanziare il Giubileo e coprire i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il centrosinistra di Zedda», aggiunge Mannino, «non ha fatto niente per la Dmo destinazione turistica, «quindi la mia vice non può esibire una lavagna dei cattivi con i soli nomi di chi ha vinto le elezioni e governa la città. Si può sempre fare meglio, lavoriamo per farlo».

