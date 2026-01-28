«Tassa di soggiorno, reinvestiremo i soldi anche per Sant’Efisio» 

Prima era destinata solo a contributi per Sant’Efisio, l’organizzazione del Capodanno, la cogestione del Lazzaretto e i centri di informazione turistica. Ora, le voci di spesa della tassa di soggiorno (per la quale da quest’anno l’amministrazione ha previsto un incremento per varie tipologie di prezzo, in base a struttura ricettiva e periodo dell’anno) sono decine. Tutte legate allo alla promozione turistica, naturalmente. La lista della “spesa” la fa Massimo Zedda in Consiglio rispondendo a una interrogazione della minoranza di centrodestra. Per esempio: per Sant’Efisio, l’impegno di spesa per i prossimi festeggiamenti è di quasi 380mila euro, per il cofinanziamento della gestione del Lazzaretto, l’Exma, il Ghetto, sono già impegnati 86mila euro (ma saranno di più con le variazioni di bilancio), per i centro di informazione turistica 220mila euro, per i gestori privati di siti archeologici 150mila euro, per l’Osservatorio per il turismo 50mila euro. «Tutte spese legate al potenziamento del turismo che, in alcuni casi, arrivano anche da altre risorse», non solo la tassa di soggiorno, spiega il sindaco. «L’ideale, impossibile, sarebbe una stagione senza fine per dodici mesi. Ma già anticipare ad aprile e posticipare ad ottobre consente di avere più mesi su cui lavorare». Continuità territoriale, permettendo. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA