Tassa di soggiorno, quei 5 milioni versati nel triangolo d’oro 

La città si difende bene con il suo milione e 800mila euro da mettere in bilancio per il 2022, con la previsione di arrivare a oltre due milioni di euro nel 2023, per effetto del “ritocco” al listino prezzi che entrerà in vigore a gennaio. Anche qui dai due ai cinque euro a pernottamento, a seconda della tipologia di alloggio scelta. «Un tesoretto che serve come il pane per gli investimenti sul turismo, per il decoro urbano, così come vuole la normativa, – riferisce l’assessore al Bilancio Alessandro Fiorentino – dopo tutto dalle tasse ai Comuni molto poco rimane e se oggi non ci fosse l’imposta di soggiorno, saremmo in grave difficoltà». A Olbia l’imposta si paga tutto l’anno. «Ma la nostra è una città che vive anche in inverno, – conferma l’assessore – il Capodanno, per esempio, ci costerà oltre mezzo milione di euro».

Arzachena con la Costa Smeralda, si trova a pieno titolo sul podio dei comuni più “ricchi”, perché nella sua giurisdizione sono comprese le mete balneari maggiormente richieste dai vacanzieri: Porto Cervo, Baia Sardinia, Cannigione, Poltu Quatu e Liscia di Vacca. Il Comune incassa soprattutto dalle strutture a cinque stelle e in soli tre mesi riesce a ricavare più di tutte le altre località costiere dell’Isola. «L’imposta finora da noi si riscuoteva dal 15 giugno al 15 settembre, – spiega l’assessora al Bilancio Cristina Usai – nel 2021 abbiamo registrato un milione e 630mila euro. Nel 2022 contiamo di superare i due milioni di euro». Le tariffe sono rimaste invariate dal 2019, anno del debutto dell’imposta: da un euro e mezzo per pernottare in campeggio, ai 5 euro per l’hotel a cinque stelle. Nel 2023 il Comune, d’accordo con Federalberghi e Confindustria, dilaterà il periodo di riscossione del balzello di almeno 30 giorni. «L’imposta verrà applicata dal primo giugno fino al 30 settembre, – conferma Usai – così contiamo di incamerare 2milioni e 400mila euro».

Nel triangolo d’oro Alghero-Arzachena-Olbia, i turisti nel corso del 2022 hanno versato circa 5 milioni di euro per l’imposta di soggiorno e nel 2023 si prevede di incamerare almeno il 50 per cento in più degli introiti.

Nel triangolo d’oro Alghero-Arzachena-Olbia, i turisti nel corso del 2022 hanno versato circa 5 milioni di euro per l’imposta di soggiorno e nel 2023 si prevede di incamerare almeno il 50 per cento in più degli introiti.

I più ricchi

Arzachena con la Costa Smeralda, si trova a pieno titolo sul podio dei comuni più “ricchi”, perché nella sua giurisdizione sono comprese le mete balneari maggiormente richieste dai vacanzieri: Porto Cervo, Baia Sardinia, Cannigione, Poltu Quatu e Liscia di Vacca. Il Comune incassa soprattutto dalle strutture a cinque stelle e in soli tre mesi riesce a ricavare più di tutte le altre località costiere dell’Isola. «L’imposta finora da noi si riscuoteva dal 15 giugno al 15 settembre, – spiega l’assessora al Bilancio Cristina Usai – nel 2021 abbiamo registrato un milione e 630mila euro. Nel 2022 contiamo di superare i due milioni di euro». Le tariffe sono rimaste invariate dal 2019, anno del debutto dell’imposta: da un euro e mezzo per pernottare in campeggio, ai 5 euro per l’hotel a cinque stelle. Nel 2023 il Comune, d’accordo con Federalberghi e Confindustria, dilaterà il periodo di riscossione del balzello di almeno 30 giorni. «L’imposta verrà applicata dal primo giugno fino al 30 settembre, – conferma Usai – così contiamo di incamerare 2milioni e 400mila euro».

Olbia

La città si difende bene con il suo milione e 800mila euro da mettere in bilancio per il 2022, con la previsione di arrivare a oltre due milioni di euro nel 2023, per effetto del “ritocco” al listino prezzi che entrerà in vigore a gennaio. Anche qui dai due ai cinque euro a pernottamento, a seconda della tipologia di alloggio scelta. «Un tesoretto che serve come il pane per gli investimenti sul turismo, per il decoro urbano, così come vuole la normativa, – riferisce l’assessore al Bilancio Alessandro Fiorentino – dopo tutto dalle tasse ai Comuni molto poco rimane e se oggi non ci fosse l’imposta di soggiorno, saremmo in grave difficoltà». A Olbia l’imposta si paga tutto l’anno. «Ma la nostra è una città che vive anche in inverno, – conferma l’assessore – il Capodanno, per esempio, ci costerà oltre mezzo milione di euro».

Riviera del Corallo

Alghero è stata la prima a introdurre l’imposta di soggiorno, nel 2015. Di recente la giunta di centrodestra ha deciso di rivedere il tariffario, raddoppiando gli importi, per tutto l’anno. Quattro euro a persona negli hotel a quattro stelle o superiori (fino a ottobre scorso si versavano 2 euro), la metà per un tre stelle e un euro al giorno per case-vacanze e campeggi. Con questa manovra l’ente conta di rimpinguare le casse con due milioni e 200mila euro all’anno, rispetto al milione e 100mila attuali. «Un’entrata consistente - commenta l’assessora al Bilancio del Comune algherese, Giovanna Caria – indispensabile per una città turistica che si deve sempre presentare al meglio. Sono risorse a supporto della città intera, che deve essere pulita e curata, senza trascurare l’aspetto della promozione turistica – aggiunge la vice-sindaca Caria – e per questo abbiamo voluto creare un tavolo con gli operatori del comparto dell’accoglienza, per raccogliere suggerimenti e idee. Con la previsione di superare i due milioni di euro nel 2023, poi, si potranno fare tante cose». L’assessore al Turismo, Alessandro Cocco, è convinto che l’aumento non inciderà sulla domanda turistica, mentre la norma già indica gli ambiti di intervento, sostanzialmente tre: «Le iniziative in materia di turismo – elenca Cocco – la lotta all’evasione e la cura e il ripristino dei beni culturali e ambientali».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata