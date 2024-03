Tassa di soggiorno più semplice 

I privati proprietari di (massimo) due immobili destinati a ospitare turisti pagheranno un forfait di 200 euro anziché adeguarsi al tariffario della tassa di soggiorno. È la novità introdotta nel regolamento dell’imposta adottata lo scorso anno dal Comune di Tortolì. L’introito annuale stimato dall’ente per il triennio è di 600 mila euro. Di fatto i proprietari di immobili predisposto ad accogliere vacanzieri non saranno costretti a elaborare calcoli cervellotici, diversamente applicati agli operatori turistici qualificati, ma avranno comunque l’onere di versare 200 euro (per ciascun immobile) alle casse comunali. «È una tariffa forfettaria», conferma Luigi Cardia, vicesindaco e assessore al Bilancio. È anche una sorta di salvagente che evita eventuali evasioni. «Perché, sebbene con un forfait, i proprietari di questa categoria di immobili pagano comunque», precisa l’avvocato.

Scoraggiare l’evasione

La tassa di soggiorno è il bancomat del Comune. Gli introiti dell’imposta hanno fatto incassare oltre 400 mila euro dalla data di introduzione (19 luglio 2023). Applicando una tariffa forfettaria ai proprietari di due unità immobiliari destinate a finalità turistiche, il Comune coinvolge tutti nella contribuzione, allontanando possibili evasioni. Anche perché per ogni euro evaso se ne pagherà lo stesso tanto di sanzione. Sempre che non venga applicato il coefficiente massimo, pari al doppio dell’euro evaso. Il regolamento sulla tassa di soggiorno scoraggia eventuali omissioni sulla dichiarazione cumulativa relativa all’anno precedente da trasmettere al Comune entro il 30 giugno successivo. Di fatto l’ente di via Garibaldi applicherà sanzioni dal 100 al 200 per cento. Così, a titolo esemplificativo, se una struttura ricettiva dovesse incassare 50 mila euro dalla tassa di soggiorno e il Comune accertasse un’omissione di 20 mila euro, il titolare riceverà una sanzione della stessa cifra sommersa. Dunque si ritroverebbe a pagare i 20 mila dovuti più altri 20 mila (nel caso di applicazione della sanzione minima) non dichiarati in via telematica.

Il tariffario

Con l’introduzione della tariffa forfettaria, la Giunta di Marcello Ladu ha confermato il listino del 2023. Due euro per gli alberghi a 4 stelle, 1,50 per i tre stelle, 1 euro per 1 e 2 stelle e 1,50 per le strutture extra alberghiere. Essendo una tassa di scopo, i proventi sono vincolati a interventi sul turismo. Ma dove finiranno le risorse incassate? «L’amministrazione - recita il regolamento - s’impegna a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici. L’elenco degli interventi finanziati sarà parte integrante del bilancio previsionale».

