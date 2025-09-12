«Tassa di soggiorno? Pagamento forfettario» 

Alghero potrebbe diventare un laboratorio di innovazione amministrativa grazie a una nuova proposta sulla tassa di soggiorno. L’idea porta la firma del consigliere comunale di maggioranza Marco Colledanchise (Orizzonte Comune), che individua nel sistema attuale di registrazioni e versamenti periodici «un meccanismo che lascia spazio a dimenticanze o a ospiti non registrati». La novità consiste nella possibilità, per i proprietari, di optare per un pagamento forfettario unico a inizio stagione, calcolato in base alla tipologia della struttura. Non un obbligo, ma un’alternativa, specifica Colledanchise. I vantaggi sarebbero molteplici: il Comune disporrebbe subito di liquidità da reinvestire sul turismo, i gestori che scelgono questa strada sarebbero in regola dal primo giorno e gli operatori, inoltre, potrebbero decidere se rivalersi sui turisti o se trarre un margine dalla differenza con il forfait. Il tutto con un sistema più semplice, trasparente e sicuro. «È una proposta che non impone, ma offre una scelta in più, – spiega Colledanchise – meno burocrazia, più chiarezza e benefici concreti per amministrazione e operatori: un modello moderno che può rendere Alghero un esempio virtuoso». (c. fi.)

