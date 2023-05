Tassa di soggiorno, multe in vista 

Per ogni euro evaso si pagherà una multa pari al doppio. Sempre che non venga applicato il coefficiente massimo, pari al doppio. Il regolamento sulla tassa di soggiorno scoraggia eventuali omissioni sulla dichiarazione cumulativa relativa all’anno precedente da trasmettere al Comune entro il 30 giugno successivo. Di fatto l’ente di via Garibaldi, dove il commissario straordinario Francesco Cicero ha introdotto l’imposta, applicherà sanzioni dal 100 al 200 per cento. Così, a titolo di esempio, se una struttura ricettiva dovesse incassare 50 mila euro dalla tassa di soggiorno e il Comune accertasse un’omissione di 20 mila euro, il titolare riceverà una sanzione della stessa cifra sommersa. Dunque si ritroverebbe a pagare i 20 mila dovuti più altri 20 mila (nel caso di applicazione della sanzione minima) non dichiarati in via telematica.

Il decalogo

Il regolamento è chiaro: «Per l’omessa o infedele dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto». Un avvertimento al contribuente infedele. Sembra di avere a che fare con un’agenzia di polizia fiscale», afferma Rocco Meloni, 71 anni, imprenditore turistico e presidente del Consorzio Sardegna costa est che coinvolge 23 attività. I titolari delle strutture hanno l’obbligo di versare al Comune le somme dovute entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti e degli estremi di versamento della tassa. «Il regolamento - insiste Meloni - denota insensibilità. Ai futuri amministratori chiederemo subito un incontro».

La destinazione

Due euro per gli alberghi a 4 stelle, 1,50 per i tre stelle, 1 euro per 1 e 2 stelle e 1,50 per le strutture extra alberghiere. Ecco il tariffario entrato definitivamente in vigore. L’imposta dovrà essere riscossa a cominciare dal 9 luglio. Ma dove finiranno le risorse incassate? «L’amministrazione - recita il regolamento - s’impegna a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici. L’elenco degli interventi, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione. I proventi saranno vincolati agli impieghi».