Tassa di soggiorno, le casse sorridono 

L’industria del turismo sorride ai privati ma strizza l’occhio anche al pubblico. In provincia, nel 2024, l’imposta di soggiorno ha rappresentato una boccata d’ossigeno per i Comuni.

In crescita

Risultati da record a Cuglieri , dove si è passati dai 39mila euro del 2023 agli 85mila dell’anno appena salutato. Il suggestivo arco naturale di S’Archittu e la caletta di Su Riu hanno conquistato i vacanzieri che da luglio a settembre hanno più che raddoppiato il versamento del tributo (da 13.300 euro del 2023 a 30mila del 2024). In crescita anche il Comune di San Vero Milis , che con le sue marine è riuscita a portare a quota 70mila gli incassi (nel 2023 si era fermata a 51mila). Bilancio col segno più anche a Oristano secondo quanto registrato nel portale Siope, sistema operativo che registra le operazioni degli Enti pubblici: il capoluogo ha incrementato gli introiti di circa 12mila euro,da 192mila a 204mila nel 2024.

Il “caso Cabras”

Bene, ma leggermente sotto le aspettative, il Comune di Cabras dove, a fronte di presenze e incassi da record nei siti culturali, la riscossione ordinaria della tassa ha generato un gettito di 165mila euro contro i 138mila raggiunti nell’anno precedente. «Gli uffici amministrativi stanno facendo chiarezza sulla posizione del campeggio comunale, i cui versamenti sono stati di gran lunga inferiori a quelli degli anni precedenti - spiega il sindaco, Andrea Abis - questo potrebbe aver falsato il dato reale». La cittadina dei “Giganti” ha portato in cassa altri 7mila euro dalla riscossione a seguito di attività di controllo, a conferma del fatto che il sommerso continua a rappresentare una spina nel fianco per l’Amministrazione. Lo scorso maggio il Comune ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Guardia di finanza per rafforzare il sistema di controllo sul versamento. «Quest’anno una quarantina di nuove strutture si sono registrate al portale - va avanti Abis - il nostro obiettivo è portare gli introiti a 200mila euro».

Bosa e Fordongianus

In controtendenza il Comune di Bosa che ha chiuso il 2024 con incassi pari a 102mila euro, 20mila in meno di quanto l’imposta di soggiorno aveva fruttato nel 2023. Un crollo riconducibile al primo trimestre, con gli introiti fermi a 5.800 euro, ben lontani dai 23mila riscossi nello stesso periodo l’anno prima.Restano pressoché invariati i numeri a Fordongianus: l’imposta ha fruttato 76.800 euro, contro i 77.300 dei dodici mesi precedenti.

