Alghero.
15 settembre 2025 alle 00:27

Tassa di soggiorno, le borgate reclamano la loro quota

Dei 2 milioni e 700mila euro incassati nel 2024 grazie all’imposta di soggiorno, alle borgate arriverebbero gli spiccioli. A denunciarlo, ancora una volta, è il comitato di Maristella, che da tempo sollecita un utilizzo più equo del gettito derivante dalla tassa pagata dai turisti. Una quota significativa di visitatori, infatti, sceglie gli hotel e le strutture ricettive affacciate sul mare tra Porto Conte e Capo Caccia, ma le risorse finiscono interamente nel centro urbano, a 15 chilometri di distanza, nel cuore di Alghero.
«Per questo crediamo sia necessario mettere nero su bianco che gli introiti vadano reinvestiti anche nel territorio da cui provengono», spiega la presidente del comitato di borgata, Tonina Desogos. Due le proposte già avanzate: destinare tutti i proventi raccolti a Porto Conte al comprensorio di provenienza per almeno 10 anni così da affrontarne le principali criticità, o garantire stabilmente almeno il 50% delle entrate alle borgate. Al Comune la scelta, ma l’appello dei residenti è chiaro: gli aumenti della tassa non spaventano, preoccupa la destinazione delle risorse. Le borgate costiere, in particolare Maristella e Guardia Grande, denunciano da anni uno squilibrio di attenzione e investimenti. Ora rilanciano l’idea di un Piano straordinario regionale per il rilancio dell’agro di Alghero, inserito nella storica bonifica.

