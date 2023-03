Tassa di soggiorno, la corsa dei Comuni 

Nel 2023 gli incassi dell'imposta di soggiorno a livello nazionale dovrebbero toccare 678 milioni con un incremento del 9.5% sullo scorso anno, quando erano stati pari a 619 milioni con un incremento boom del 135.4% sul 2021, anno ancora frenato dalla pandemia. Nel 2019 l'incasso era stato di 622 milioni. A fare i conti è l'Osservatorio nazionale di Jfc su questa imposta che secondo le previsioni i turisti pagheranno in 1.011 Comuni, oltre agli ambiti provinciali di Trento e Bolzano.

Nessuna chiarezza

«Nel 2023 la situazione relativa all'imposta di soggiorno continua ad evolversi: sono infatti diversi i Comuni che istituiranno l'imposta per la prima volta, ma anche amministrazioni comunali che, dopo alcuni anni di sospensione, hanno deciso di riattivarla. Allo stesso tempo è ampio il palmares di coloro hanno deciso di aumentare le tariffe, anche in maniera considerevole, o di ampliare il periodo di versamento dell'imposta di soggiorno da parte degli ospiti», dice Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile dell'Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno. «E purtroppo si conferma anche la tendenza, da parte dei Comuni, di un utilizzo non perfettamente conforme alla norma di tali risorse e di non chiarezza nella diffusione delle informazioni circa gli investimenti effettuati».

Il record di Roma

La regione che incassa in assoluto di più è il Lazio, ovviamente grazie alla presenza di Roma che da sola percepisce il 22,4% del totale nazionale, vale a dire 138,7 milioni di euro. Segue il Veneto con oltre 80 milioni (di cui 31,5 della sola Venezia) e il 12,9% di quota italiana, poi la Lombardia e la Toscana con ambedue una quota dell'11,7%, (circa 73 milioni a testa) con Milano che incassa 48 milioni e Firenze 42,5. «Inoltre - conclude Feruzzi - l'ospite sarà oppresso da vecchie e nuove gabelle. Oltre all'imposta di soggiorno c’è il contributo di sbarco che ha consentito a 26 Comuni di incassare nel 2022 circa 23 milioni di euro, ma è attivo anche il ticket per i bus turistici in 44 Comuni. Da quest'anno si pagherà il ticket di ingresso a Venezia, dai 3 ai 10 euro per gli escursionisti giornalieri». Feruzzi fa notare che i valori del 2023 potrebbero essere superiori se vi fosse la completa regolamentazione dei 579.500 case e appartamenti di vacanza commercializzati in Italia. «L’introito garantirebbe ben 431 milioni 195 mila euro di incassi, se emerso nella sua totalità».