Tassa di soggiorno, la cassa piange 

Non sarà un’annata turistica da dimenticare ma neppure da ricordare. Il boom da record ipotizzato a inizio stagione non c'è stato e non ci sarà. In attesa dei numeri sugli arrivi e in particolare delle presenze che registrano i giorni di pernottamento, la conferma di una stagione così e così viene dalle anticipazioni degli addetti al settore e dai dati sfornati dal Siope, la parte di Bankitalia che registra i movimenti giornalieri di cassa delle amministrazioni pubbliche, anche per quanto attiene all’Imposta comunale sul soggiorno.

Pino Porcedda, Federalberghi: «A luglio non c’è stato l’esaurito nelle strutture ricettive come si poteva immaginare e se togliamo la settimana di Ferragosto durante la quale si è lavorato a pieno ritmo il resto del mese di agosto non abbiamo avuto il pienone».

Incassi flop

Il dato del Siope conferma la tendenza. L’anno scorso il Comune aveva incassato dall’imposta di soggiorno 191.299, quest’anno al 17 di questo mese la casella indicava accrediti per 38.908. Pur ipotizzando qualche ritardo nei versamenti da parte delle strutture ricettive che incassano e girano il 16 maggio gli incassi dei mesi da febbraio ad aprile (gennaio è esente) e il 16 di questo mese dal primo di maggio al 31 luglio, raggiungere quel che i turisti hanno lasciato come imposta nel 2022 è impossibile. I dati parziali Siope dicono che nel primo semestre di quest’anno sono starti incassati 21.448 a fronte di 44.210 euro nello stesso periodo 2022.

«Meno arrivi»

Anche a voler immaginare un agosto da record e un buon settembre (novembre e dicembre l’imposta non è dovuta), si prevede un incasso inferiore tra gli 80 e i 90mila euro. Nel 2022 gli arrivi in città sono stati 67.531 per 151.985 giorni di presenza pari a una media giornaliera di pernottamento inferiore a tre giornate. «Quest’anno dai primi dati in nostro possesso avremo meno arrivi e meno presenze rispetto al 2022. Si pensava di recuperare il calo dovuto al Covid e invece ancora siamo lontani rispetto al 2019, anno di riferimento. Abbiamo recuperato rispetto al 2021 e 2022 ma ancora non ci siamo», ribadisce Pino Tilocca.

Dagli hotel

Gli addetti al settore confermano. Mario Serra, hotel Mariano IV: «Sold out nella settimana di Ferragosto, quasi esaurito per il resto del mese ma luglio e giugno sono stati al di sotto delle aspettative. Meno arrivi e meno giorni di permanenza». Manuel Koch, hotel Mistral 2: «Buon mese di agosto con punte come al solito a Ferragosto. In generale non possiamo lamentarci considerata l’inflazione e la crisi nazionale. La Sardegna continua ad essere una meta ambita e in grado offrire servizi di qualità».

«Troppo penalizzati»

Oristano negli ultimi anni è cresciuta quanto a numero di strutture ma evidentemente non basta per fare il salto di qualità. «Rispetto alle altre province Oristano è penalizzata nei trasporti perché l’aeroporto nonostante le promesse per aprirlo ai voli turistici nella realtà niente di tutto questo è successo. I prezzi non hanno influito, l’inflazione ha comportato un aumento ma abbastanza contenuto rispetto ad altre realtà. Dobbiamo rendere Oristano più attraente con manifestazioni di prestigio oltre la Sartiglia che dato il periodo non muove grandi numeri», conclude Pino Porcedda.

