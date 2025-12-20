VaiOnline
Lo scontro.
21 dicembre 2025 alle 00:33

Tassa di soggiorno, infuria la polemica 

L’aumento dell’imposta da gennaio non convince le associazioni 

L’annuncio di venerdì in Consiglio del sindaco Massimo Zedda ha tolto ogni dubbio: l’aumento della tassa di soggiorno diventerà realtà in pochi giorni, col via del 2026.

«Anche con le nuove tariffe, Cagliari sarà tra le imposte di soggiorno più basse d’Italia e animerà la città sul piano culturale», ha spiegato il sindaco. Un’idea pensata per sfruttare a pieno l’aumento delle presenze turistiche nel capoluogo (+44%). Che, va specificato, non toccherà le tasche dei cagliaritani: riguarda solo turisti e visitatori non residenti.

L’aumento

Nei prossimi giorni sarà la Giunta a stabilire le tariffe. La proposta vede due fasce di prezzo: aumento minimo in bassa stagione e raddoppio in alta. Va versata dai non residenti che pernottano in ogni struttura ricettiva, alberghiera ed extralberghiera.

A oggi, i costi a persona sono 2 euro al giorno in alberghi a 4 stelle o più, 1,50 euro in alberghi a 3 stelle e strutture extra alberghiere, 1 euro alberghi a 1 o 2 stelle. È dovuta per massimo 5 giorni di fila, a patto che siano nella stessa struttura.

La scelta

Nel 2024, Cagliari ha incassato 1,3 milioni di euro dalla tassa di soggiorno: +13% rispetto al 2023. Per il 2025 è prevista una leggera ulteriore ascesa e con l’aumento il Comune punta ad arrivare a 3 milioni.

«Aumentandola, vogliamo che migliorino i servizi che finanziamo», segnala Marta Mereu, presidente della commissione Cultura, spettacolo e turismo. «Nel 2025 erano su grandi eventi, come Sant’Efisio e la Settimana Santa. È questo lo scopo della tassa».

Sui rischi della scelta: «L’aumento è poco, non pensiamo sia un problema per un turista. Cagliari come destinazione non verrebbe intaccata».

Le reazioni

Lunedì scorso l’incontro fra il Comune e le associazioni di categoria, seguito da una dura nota di Federalberghi Sud Sardegna: ha espresso «ferma e motivata opposizione a tale ipotesi», evidenziando problemi quali «grave perdita di credibilità, evidente danno d’immagine e mancanza di programmazione strategica».

Contrario anche Giuseppe Farris, consigliere di CiViCa 2024. «Le soluzioni possono essere due: non modificarla, con una tassa modesta che non grava su nessuno, o abolirla direttamente. Possiamo andare avanti senza», l’attacco. «A livello nazionale, dal 2026, il 30% del gettito andrà allo Stato e l'effetto sarebbe affievolito. Su Cagliari, aumentarla potrebbe alimentare il sommerso non censito e penalizzare alberghi e strutture extralberghiere che lavorano in modo regolare. E le compagnie aeree low cost tendono a evitare collegamenti assidui con le città che applicano la tassa».

Laura Zazzara, presidente dell’associazione B&b in Cagliari, ha dei dubbi: «Ero presente all’incontro con Zedda. Bene che il raddoppio sia solo in alta stagione, ma decidere all’ultimo è un problema per chi ha già fatto prenotazioni per il 2026. Servirebbero dei mesi di cuscinetto, non far partire l’aumento da subito».

