Tassa di soggiorno, incasso raddoppiato 

Da mezzo milione a quasi 900mila euro senza considerare il campeggio comunale di Costa Rei (chiuso da due anni): è la cifra record incassata dal Comune di Muravera nell’ultimo anno dall’imposta di soggiorno. Un raddoppio dovuto all’applicazione dell’imposta per dodici mesi e al ritocco delle tariffe (oltre ai buoni numeri delle presenze estive).

Numeri importanti, come mette in evidenza l’assessore al Turismo Matteo Plaisant: «Ritengo che la scelta di ampliare il periodo dell’imposta sia stata corretta, visti i risultati. Questo maggiore gettito – spiega – sarà reinvestito in servizi per il turista e per rendere il paese sempre più accogliente. Inoltre abbiamo stabilito di destinare circa un terzo degli introiti agli spettacoli e agli eventi».

La lista della spesa

Nella tabella approvata dalla Giunta c’è l’elenco degli investimenti: 270mila euro (la voce più consistente) per “eventi culturali, manifestazioni e spettacoli”, 220mila per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (compresi verde urbano e servizi), 160mila per la promozione turistica e il marketing, 100mila per “interventi straordinari di miglioramento dell’accoglienza turistica e acquisto arredi” e ancora 60mila per le gestione del museo, 20mila per i siti archeologici e altri 20mila per la protezione e vigilanza dei siti di importanza turistica. «Puntiamo senz’altro – aggiunge Plaisant – a una stagione ricca di spettacoli e di intrattenimenti. In ogni caso è corretto condividere la destinazione degli introiti della tassa di soggiorno con gli operatori turistici. Per questo subito dopo la sagra degli Agrumi convocheremo un’assemblea per iniziare a programmare la prossima stagione». Per il 2023 «con l’auspicata apertura del campeggio di Costa Rei – conclude Plaisant – il gettito della tassa di soggiorno potrebbe avvicinarsi al milione di euro».

Le tariffe sono state suddivise tra alta e bassa stagione: 2,50 euro da giugno a settembre negli hotel e nei resort a quattro stelle o superiori, 1,50 per i tre stelle, 1 euro per le altre strutture ricettive. Da ottobre a maggio le tariffe scendono rispettivamente a 1,50 euro, 1 euro e, infine, 50 centesimi al giorno.