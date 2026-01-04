VaiOnline
Tortolì.
05 gennaio 2026 alle 00:05

Tassa di soggiorno, incasso da record  

Vola l’incasso dell’imposta di soggiorno che supera i 700mila euro. Il dato è suscettibile di una lieve variazione al rialzo perché aggiornato a fine novembre. Per il prossimo triennio, il Comune di Tortolì conta di ricavare oltre 2 milioni di euro. Importo ascritto sul bilancio di previsione approvato in Consiglio.

«L’auspicio è sempre un introito maggiore», dichiara Luigi Cardia, assessore della Giunta di Marcello Ladu. Un tempo, neanche tanto lontano, la tassa di soggiorno nei corridoi del palazzo comunale era argomento tabù. Tanto che la stessa introduzione (primavera 2023) è opera del commissario straordinario, Francesco Cicero, arrivato al capezzale di via Garibaldi dopo la caduta dell’amministrazione di Massimo Cannas. Ora l’idea di avere più soldi in cassa soddisfa: «Sono risorse utilissime perché - spiega Cardia - ci permettono di garantire diversi servizi connessi al turismo, come il salvamento a mare e la pulizia delle spiagge».

La vocazione turistica della cittadina, dove le presenze esterne oscillano su una quota appena sopra le 600mila l’anno, ha spinto l’Esecutivo a destinare parte delle risorse anche a progetti di interesse culturale: «Abbiamo finanziato il museo all’aperto di arte contemporanea Su logu ‘e s’iscultura particolarmente apprezzato anche dai turisti». In futuro, l’amministrazione potrebbe (ri)destinare una quota dell’imposta per l’organizzazione del concerto di Capodanno: «Si potrebbe ragionare in quest’ottica: se vogliamo crescere turisticamente dobbiamo investire», conclude il vicesindaco. ( ro. se. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

