Tassa di soggiorno, incasso da record 

La miniera d’oro è riaperta. E promette di stupire. Addirittura di fruttare oltre le aspettative. dopo un 2023 già positivo mai la tassa di soggiorno (introdotta a Cagliari per la prima volta nel 2021) aveva raggiunto un livello così «soddisfacente»,dicono gli operatori turistici. Un incasso di un milione e seicentomila che nel 2024, stimano gli addetti ai lavori leggendo i dati parziali delle presenze turistiche in città, supera il ruggente 2023, quando nelle casse di Palazzo Bacaredda arrivarono poco meno di 1,2 milioni di euro. Con piacevole sorpresa per le casse del Comune. D’altronde la stagione turistica è andata molto bene «e a Cagliari, e in tutto il Sud Sardegna, continua a registrare numeri di rilievo», spiega Maurizio Battelli, presidente di Extra, l’associazione che rappresenta il mondo dell’extralberghiero. Inevitabile, quindi numeri

Il boom

Premessa. Un gettito di questa entità, sempre che alla fine dell’anno venga confermato in fase di rendicontazione, non dipende da una crescita delle tariffe, bloccate da tre anni, (2 euro per un hotel a 4 stelle o più per un massimo di 5 giorni, 1,50 euro per alberghi a 3 stelle e in b&b e affittacamere, 1 euro per gli alberghi a 1 o 2 stelle). Ma da un incremento delle presenze turistiche in città. Nei primi nove mesi dell’anno, «solo nell’extralberghiero, registriamo un più 14 per cento di notti vendute», quindi di presenza turistiche, «e un più 22 per cento di fatturato», rispetto allo stesso periodo del 2023, afferma Battelli di Extra. E anche per ottobre le previsioni vedono positivo: d’altronde a nessuno sfugge la quantità di turisti in giro in questi giorni in città. È il fenomeno della “shoulder season” (la stagione di spalla): i turisti che si recano in visita in città si stanno spostando sempre più dall’alta stagione estiva (luglio-agosto) verso i mesi adiacenti (maggio-giugno e settembre-ottobre), grazie soprattutto a un clima favorevole. Ciò si traduce in una crescita continua dei viaggi con una ridistribuzione dei turisti nell’arco di quasi tutto l’anno a favore di un turismo anche più sostenibile.

La spesa

Detto di quanto incasserà il Comune con la tassa di soggiorno, resta il problema posto dagli operatori di come spendere questi soldi. «Non come lo scorso anno, quando vennero utilizzati per pagare il concerto di Capodanno di Marco Mengoni alla Fiera, un evento che non ha portato in città un turista», dicono in coro rappresentanti di alberghi e b&b. «ll problema dell’imposta di soggiorno è la sua spesa», sottolinea Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. «Non bisogna continuare a buttare questi soldi che non hanno niente a che fare col turismo», aggiunge. In attesa che l’assessora al Turismo incontri le associazioni di categoria per parlare anche di tassa di soggiorno, un fatto è certo: quest’anno non si spenderanno quelle risorse per un concerto di Capodanno. Su questo Massimo Zedda è stato chiaro più volte, ribadendo che la città organizzerà una festa molto più light, il Capodanno diffuso, ma comunque di richiamo. «L’importante è che le risorse vengano utilizzate per far crescere il turismo», ribadisce Mura. Segnaletica turistica, promozione digitale, creazione della Dmo: sono alcune delle richieste degli operatori da realizzare con i proventi della tassa.

Le difficoltà

Oltre a una migliore razionalizzazione della spesa, gli operatori chiedono al Comune anche un nuovo sistema di pagamento. «Bisogna che ci metta nelle condizioni di fare il prelievo senza pagare costi in più», spiega Michele Pipia, titolare del b&b “Miky M House”. «Nessun turista paga in contanti, quindi dobbiamo fare l’operazione sul pos. Ma questo comporta un costo del servizio che è a carico nostro. L’amministrazione dovrebbe attivare un pos, da utilizzare solo a questo scopo, dove gli operatori effettuano l’operazione senza pagare costi aggiuntivi». ( ma. mad. )

