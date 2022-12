Tassa di soggiorno, incassi record 

Più turisti arrivano in città, più giorni trascorrono nelle strutture ricettive e più il Comune incassa con la tassa di soggiorno istituita dal Comune «per finanziare – così recita il regolamento - interventi in materia di turismo, compresi interventi a sostegno delle strutture ricettive e manutenzioni, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali nonché interventi a sostegno dei relativi servizi pubblici». Dentro c’è un po' tutto quel che sa di turismo, con un po' di fantasia oltre la Sartiglia e feste varie.

Gli introiti

La cifra girata quest’anno al Comune dai titolari delle attività ricettive non è di poco conto: 187 mila euro al 13 di questo mese, precisa il Siope, la branca della Banca d’Italia che registra gli incassi e le spese delle pubbliche amministrazioni. Tre quarti dell’incasso è stato accreditato dal primo giugno in poi, cioè nei mesi estivi dove il turismo ovviamente tira di più e quest’anno anche l’Oristanese ha registrato bei numeri. Basti dire che rispetto al 2019 e al 2021 l’incasso 2022 è raddoppiato e quadruplicato se rapportato al 2020 complice il Covid. Ma spiegare come viene impiegata questa tassa voluta a sostegno del turismo non è semplice anche che se dovrebbe esserlo. L’articolo 1 bis del regolamento recita infatti che «l’amministrazione si impegna a pubblicare nel sito istituzionale tutti gli interventi realizzati attraverso la tassa di soggiorno». Salvo errore, della programmazione sulla spendita della tassa non c’è traccia.

Le tariffe

L’imposta è entrata in vigore a giugno 2019, si parte da 2 euro per le strutture private con un minimo di 5 stelle, 1,50 fino a 4 stelle, 1 euro per le strutture extra alberghiere e 50 centesimi per l’area sosta dei camper. Si pagherà fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi. Il regolamento prevede anche una serie di esenzione per i bambini, i malati, volontari, autisti e accompagnatori dei gruppi, forze dell’ordine in servizio. Il sindaco Massimiliano Sanna dopo tre anni si dichiara soddisfatto del risultato raggiunto con l’incasso 2022 di 187 mila euro «segno che Oristano gradatamente sta acquisendo valenza turistica. C’è ancora parecchio da lavorare ma possiamo solo migliorare. Oristano oltre ad essere la città più sicura d’Italia è anche apprezzata per le qualità ambientali, storiche, culturali e gastronomiche. La tassa servirà per migliorare la qualità dei servizi e l’offerta turistica e culturale. Non grava sugli oristanesi ma agisce attraverso un modesto contributo a carico dei turisti che soggiornano in città».