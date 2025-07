Tassa di soggiorno: in cassa un tesoretto da 111mila euro 

La somma accantonata dell’imposta di soggiorno incassata dal Comune di Sardara negli ultimi quattro anni vale 111 mila euro, fondi ancora da spendere. La destinazione è stato resa nota nel dettaglio da una delibera di Giunta.

Il balzello in questione è pagato dai turisti che soggiornano nelle strutture alberghiere ed extra, agriturismi, bed & breakfast, in ciascuna struttura la tassa varia da 2 euro a 50 centesimi, eccezioni a parte, la somma più consistente arriva dagli stabilimenti termali. Le risorse, finite nell’avanzo di bilancio vincolato, sono destinate a diversi interventi: cartellonistica turistica, realizzazione di due murales, dépliant beni culturali, lavori di sistemazione del lavatoio e del canale Birocchi. La parte del leone per complessivi 80 mila euro spetta alla manutenzione straordinaria del boschetto termale e abbellimento delle rotonde. «Non dimentichiamo – precisa l’assessore al Turismo, Antonio Mameli – la spesa di 15 mila euro per il bus navetta che collega il centro abitato alle terme di Santa Mariaquas. Un punto strategico del nostro programma elettorale che stiamo portando avanti con buoni risultati, circa 900 passeggeri nei mesi estivi». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA