«Tassa di soggiorno, in cassa 200mila euro» 

Trecento operatori economici censiti e un introito di circa 200 mila euro per le casse comunali con la tassa di soggiorno. Dopo le polemiche di qualche settimana fa si è aperto un confronto tra Comune e titolari delle attività ricettive presenti in città. Ieri le parti si sono incontrate per fare il punto sulla situazione. Una riunione preliminare, nel corso della quale l’amministrazione comunale ha esposto gli aspetti più rilevanti dell’imposta e le sue finalità, con la possibilità di immettere nuove risorse e incrementare le politiche per lo sviluppo turistico.

L’incontro

L’incontro è iniziato con la presentazione, da parte dei tecnici del Comune, dei dati relativi al censimento delle attività ricettive, tra alberghi, bed & breakfast, case vacanza, residence e strutture analoghe. In tutto, sono circa 300 le attività censite al momento, un dato che testimonia la crescita del settore, e che, come messo in evidenza dal sindaco Mauro Usai «rende necessario intervenire con una regolamentazione, alla luce del fatto che Iglesias è diventata una destinazione turistica a tutti gli effetti, con un grande incremento nel numero dei visitatori e con l’esplosione del settore extra alberghiero». In quest’ottica, secondo l’amministrazione «con un gettito annuo stimato di 150-200.000 euro, la tassa di soggiorno può rappresentare un importante strumento per garantire i servizi, in maniera analoga a quanto avviene in numerosi altri comuni della Sardegna che già da anni la hanno sperimentata.

L’assessore

«È necessario – spiega l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali – adottare una visione di prospettiva. Per questo motivo, la mia proposta è quella di dar vita ad un tavolo permanente di confronto per valutare i diversi aspetti di questa nuova misura». In attesa della delibera con le diverse tariffe e del regolamento definitivo, nel quale vengono specificati gli aspetti tecnici, l’incontro pubblico è stato un’occasione per dare la parola ai titolari delle attività ricettive e raccogliere i loro suggerimenti. «Come categoria – sottolinea Attilio Casti, presidente del Consorzio Turistico per l’Iglesiente – siamo soddisfatti del confronto con gli amministratori e riteniamo l’imposta uno strumento utile, in quanto permette di reinvestire gli introiti nei servizi turistici». Valutazione condivisa anche da Francesco Baschieri, titolare dell’agriturismo “Saludi e Trigu”, che ha proposto di «stabilire le tariffe dell’imposta facendo una media con quanto richiesto dagli altri comuni sardi». Si spingono oltre Marco e Giusy Murroni, dell’appartamento turistico “El Flamingo Rosa”, che mettono in evidenza come «sarebbe utile stabilire tariffe più basse, soprattutto in questo primo periodo, per valutare gli effetti di questa nuova misura».

