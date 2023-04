Tassa di soggiorno in caduta libera  

I primi tre mesi per il turismo in città non sono stati un gran trimestre. Di sicuro è ancora presto per tirare le somme ma l’imposta di soggiorno è una cartina di tornasole di un settore che fatica a trasferire in opportunità di sviluppo le sue bellezze ambientali, enogastronomiche e non solo. «Con le strutture siamo indietro e non poco, magari abbiamo tanti arrivi ma le presenze sono scarse». Gianni Usai, ristoratore con locale a Torregrande e in città anticipa un’opinione diffusa che assegna a Oristano la capitale del turismo in transito.

I dati

La conferma arriva dai numeri. Nel 2020 (ultimi dati disponibili) in città sono arrivati 33.153 turisti per 78.224 presenze, vale a dire che la permanenza media è stata di 2,4 giorni. I numeri si traducono in affari e per il Comune, nell’imposta di soggiorno. Un balzello che le persone che pernottano in qualunque struttura ricettiva cittadina, dagli alberghi a 4 stelle ai B&B, agriturismo, campeggi, affittacamere pagano a seconda del tipo di struttura: 2 euro negli alberghi 4 stelle, 1,50 in quelle di categoria inferiore, 1 euro in tutti gli esercizi extra alberghieri compresi gli appartamenti affittati da privati e 0,50 nelle aree sosta dei camper. L’albergatore incassa e, nel 16esimo giorno successivo al trimestre, è tenuto a riconoscere al Comune le relative somme.

Gli incassi

Nel primo trimestre di quest’anno il Comune ha incassato 4.588 euro (3.572 a gennaio, 408 a gennaio e 608 a febbraio) a fronte di 24.588 (21.613 a gennaio e 2.599 a febbraio, zero a marzo) nei primi tre mesi del 2022. Febbraio è stato il mese della Sartiglia che stando ai dati ufficiali ha portato in città non meno di 20mila visitatori. Quanti hanno pernottato e per quante notti? Il dato a marzo non considera ancora l’imposta di soggiorno legata all’evento carnevalesco. L’effetto, come da regolamento, si vedrà a maggio. Resta comunque la differenza tra i due trimestri. Delle due l’una, o quei pochi turisti arrivati in città erano di passaggio oppure alcune strutture hanno girato le somme mentre altre ancora devono provvedere finché il regolamento lo consente.