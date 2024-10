Tassa di soggiorno, il sindaco presenta le linee guida 

La stagione turistica 2025 vedrà l’esordio della tassa di soggiorno nel comune di Baunei. Lo ha annunciato giovedì sera l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Monni, in occasione di un incontro pubblico nel quale sono state presentate, a grandi linee, le modalità di applicazione e riscossione dell’obolo che sarà operativo sin dai primi mesi dell’anno prossimo. Davanti a una platea di operatori del settore ricettivo - proprietari di hotel ma anche privati che gestiscono B&b e appartamenti - sono state esposte le linee guida che confluiranno poi in un regolamento comunale. La tariffa sarà di 1,50 euro al giorno per hotel, B&b e affittacamere, e di 1 euro per gli appartamenti. «Stiamo però ipotizzando la possibilità di consentire ai proprietari di appartamenti, fino a un massimo di due appartamenti, di accedere al pagamento forfettario – hanno spiegato gli amministratori – con un pagamento di 200 euro una tantum per ogni appartamento». Tanti gli interventi degli operatori in sala, desiderosi di conoscere nel dettaglio la modalità di applicazione della tassa di soggiorno. «L’interlocuzione con gli operatori, che ringrazio, è stata molto positiva – rimarca il sindaco – il 2025 sarà un anno di sperimentazione sulle modalità di riscossione dell’imposta, molto diffusa in tutte le località turistiche; con questo introito contiamo di migliorare i servizi legati all’offerta turistica del nostro comune». La proposta di istituire la tassa di soggiorno, che potrà subire modifiche, dovrà passare in Consiglio comunale, prima di essere definita nel dettaglio e ufficializzata.

