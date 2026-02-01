VaiOnline
Sinnai.
01 febbraio 2026 alle 01:02

Tassa di soggiorno: il regolamento c’è, le tariffe ancora no 

Il regolamento che istituisce la Tassa di soggiorno è stato approvato dal Consiglio comunale a fine dicembre. Quel che ancora manca sono le tariffe, sulle quali decide la Giunta, ed è polemica. A questo punto il capogruppo di Forza Italia, Walter Zucca, ha coinvolto la commissione “Controllo e garanzia”, chiamandola a «fare luce sui motivi di questo stallo». L'assessore al Turismo, Cristiano Spina, replica sostenendo che la «Giunta deciderà presto e che la tassa potrebbe entrare in vigore dal primo aprile».

Per Zucca si è già creato un «vuoto normativo» e la situazione è critica per tre motivi: «Perché si registra un danno alle casse pubbliche in quanto i tributi non possono essere retroattivi. I soldi non incassati con il turismo in questo primo mese dell'anno sono perduti per sempre, con un potenziale danno erariale. Non solo, i B&B, hotel e Case vacanza sono nell'impossibilità di giustificare ai propri ospiti il pagamento (o il mancato pagamento) della tassa. La normativa nazionale è chiara: i regolamenti tributari devono rispettare precisi tempi di pubblicazione per essere validi».

Subito la replica dell’assessore Spina: «Il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento col quale abbiamo istituito la Tassa di soggiorno. La sua applicazione non è immediata. Ci sono termini di legge da rispettare e la Giunta deciderà presto sulle tariffe, assicurando anche un supporto alle attività ricettive con un software ad hoc. Stiamo avviando anche la formazione del personale di supporto tecnico agli stessi operatori turistici».

