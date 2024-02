Tassa di soggiorno, il giallo della riscossione 

La disputa vale circa un milione all’anno, euro più euro meno. A contenderseli - via mail - sono il Comune e il portale Airbnb. È bastata la comunicazione inviata ai proprietari di case o camere pronte all'affitto e dei bed & breakfast distribuiti in città, per intasare la chat degli host cagliaritani. L'oggetto della disputa è l'imposta di soggiorno, che il gigante dell'ospitalità statunitense pretende di incassare direttamente, ignorando le regole dettate da Palazzo Bacaredda.

Il caso

“Buone notizie! Alla luce della modifiche introdotte dalla legge Finanziaria 2024 al decreto legge 50/2017, Airbnb inizierà progressivamente a riscuotere e versare l’imposta di soggiorno in tutti i Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno per le prenotazioni relative a locazioni brevi effettuate a partire dal 15 febbraio 2024”. Inizia così l'avviso a firma del team Airbnb, che nel giro di poche ore crea il caos tra i destinatari. Maurizio Battelli, presidente dell'associazione Extra, che rappresenta la categoria dell'extra alberghiero e mette insieme circa 2mila e quattrocento strutture disseminate solo nel capoluogo sardo, fa da intermediario: «Non si parla d'altro da ieri, gli operatori sono in subbuglio e comprensibilmente preoccupati», racconta, invitando tutti a seguire i canali ufficiali per il pagamento.

Che nel caso specifico passano attraverso la piattaforma telematica Tourist Tax, così come indicato anche nel sito istituzionale del Comune. «In pratica Airbnb è passata dal fare troppo poco a fare troppo: per un'operazione del genere avrebbe prima dovuto prendere accordi con il Comune, cosa che non ci risulta sia stata fatta», prosegue Battelli. «Ha deciso arbitrariamente di chiedere agli iscritti il versamento della tassa a se stessa».

Il tesoretto

Una partita che nei tre anni di tassa di soggiorno - introdotta con deliberazione del Consiglio comunale numero del 19 aprile 2021 - ha permesso alle casse di via Roma di incassare circa due milioni e mezzo di euro: 300mila da luglio a dicembre 2021, un milione e 100mila nel 2022. Stessa cifra incassata nel 2023. Risorse che ben conosce l'assessora ai Tributi Fioremma Landucci, intenzionata a fare chiarezza sulla questione: «Non esiste alcuna convenzione né accordo che autorizzi Airbnb a riscuotere l'imposta per conto nostro. È bene chiarirlo per non rischiare di far passare messaggi privi di alcun fondamento», dice con tono un tantino alterato. «Qualora la procedura dovesse cambiare, la comunicazione verrà data ufficialmente e partirà dall'amministrazione. Quindi rassicuro tutti gli operatori: l'iter da seguire è sempre lo stesso». Intanto negli uffici si passa al vaglio la norma di legge indicata da Airnb nella mail a sua firma.

L’imposta

Si parla di 2 euro per un albergo a 4 stelle o più e 1euro e cinquanta per i tre stelle. Si scende di cinquanta centesimi per le strutture a una o due stelle e si risale a 1 euro e cinquanta per quelle catalogate come extra alberghiere. È questo il tariffario dell'imposta dovuta dai non residenti che pernottano in città, stabilito con una delibera di Giunta. Cifre che messe insieme riportano al milione circa del 2023.

