Tassa di soggiorno: il Comune punta a incassare un milione 

Un ritocco di cinquanta centesimi alle tariffe dell’imposta di soggiorno per arrivare ad un incasso di oltre un milione di euro per il 2025. È l’obiettivo della giunta comunale di Castiadas che ha, appunto, approvato le nuove tariffe. Nelle strutture a cinque stelle ogni ospite pagherà 4,5 euro al giorno, quattro euro per i quattro stelle, tre per i tre stelle e un euro e cinquanta centesimi per tutte le altre strutture ricettive (comprese case e appartamenti per le vacanze). «Sono dei piccoli aumenti - ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni - che abbiamo stabilito in accordo con le strutture ricettive. Aumenti che ci consentiranno di incrementare ulteriormente i servizi».

Circa 900mila euro sono già stati inseriti nel bilancio di previsione. Fra le voci più rilevanti ci sono 158mila euro per la cura delle aree verdi, 153mila per la gestione dei parchi, novantanovemila per i centri di informazione turistica e i musei, novantasette mila euro per la pulizia delle spiagge sessantamila euro per il progetto di salvamento a mare. Un’altra parte sarà destinata alla videosorveglianza, alla vigilanza e alla raccolta dei rifiuti «ma non mancano - ha aggiunto Murgioni - le risorse per gli eventi e le manifestazioni estive, ricchissime anche nel 2025». L’imposta di soggiorno a Castiadas si applica dal primo maggio al 31 ottobre, il periodo cioè durante il quale si pagano anche i parcheggi in riva al mare e sono attivi tutti i servizi.

RIPRODUZIONE RISERVATA