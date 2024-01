Tassa di soggiorno, i conti non tornano 

Ci sono due dati ufficiali che aiutano a tracciare il profilo turistico di Oristano, ma sembrano raccontare realtà diverse.

Il primo dice che lo scorso anno il Comune ha incassato 192mila euro di imposta di soggiorno; il secondo è che, distribuite tra la città e le frazioni, ci sono 339 strutture ricettive registrate. Un fiorire di Bed&breakfast, affittacamere (o domo, come le inquadra la legge regionale 16 del 2017) e case vacanze, che si sommano a sette alberghi.

Posti letto

Basta consultare una delle tante piattaforme di prenotazioni sul web per rendersi conto che i posti letto non sono poi così pochi e che forse la ridotta capacità di accoglienza sulla base della quale sono stati cuciti eventi e manifestazioni (vedi Capodanno), tanto ridotta poi non è.

In realtà, a sentire gli addetti del settore, non si tratterebbe di un vero e proprio boom di strutture extralberghiere, caso mai della necessità di regolarizzare la propria posizione per potersi affacciare al mercato online senza incorrere in sanzioni.

La battaglia

Non significa che tutte le presenze si traducano poi in versamento dell’imposta nelle casse civiche.

«Come associazione abbiamo condotto una lunga battaglia contro gli irregolari - afferma il presidente provinciale di Federalberghi, Pino Porcedda - ma il sommerso c’è ancora ed è un problema».

Lo confermano i numeri. Circa un terzo della tassa riscossa dal Comune lo scorso anno è stato rendicontato dalla catena di hotel Mistral, in tutto 160 stanze.

Altri 16mila sono riconducibili ai circa 10mila clienti che hanno soggiornato tra l’hotel Duomo e il Lido Beach a Torregrande. Sommando gli altri hotel cittadini si può tranquillamente azzardare che oltre la metà dell’imposta viene versata da strutture alberghiere.

Il resto è da spartire tra circa 330 attività extralberghiere che, facendo due calcoli, avrebbero sborsato in media appena 270 euro in un anno. O poco meno, considerato che la tassa va in letargo per tre mesi ( gennaio, novembre e dicembre).

Il regolamento

Secondo il regolamento, approvato dal Consiglio comunale nel 2020 e modificato nel 2022, per ogni pernottamento e per ogni persona non residente negli esercizi alberghieri a 4 stelle o superiore l’importo dovuto è di due euro a persona, dai 3 stelle in giù 1,50 euro a persona.

Ancora, nelle sistemazioni extra alberghiere e “locazioni turistiche” un euro a persona, mentre nelle aree sosta camper e ricettività all'aperto 50 centesimi a persona.

Il sommerso

Che qualcosa sfugga alle maglie dei controlli da parte del Comune pare evidente. L’amministrazione civica nel bilancio di previsione aveva ipotizzato di incassare sempre lo scorso anno 250mila euro. Certo, prevedere con esattezza i flussi turistici non è possibile, ma la differenza tra il dato reale è quello presunto, sessantamila euro, non sono spiccioli.

Il mercato delle seconde case cedute in “nero” è fiorente, soprattutto nella borgata marina.

«Purtroppo il sommerso procura notevoli danni non solo in termini di imposta di soggiorno - osserva Paolo Pradelli, titolare dell’hotel Duomo e del Lido Beach - ma soprattutto alimenta la concorrenza sleale in questo settore».

RIPRODUZIONE RISERVATA