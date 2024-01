«Tassa di soggiorno, evasione inaccettabile» 

Come era intuibile la denuncia del sindaco non è caduta nel vuoto. Piero Casula nei giorni scorsi ha affermato che su circa 500 strutture ricettive presenti sulle varie piattaforme online, 200 sono “conosciute” all’ufficio commercio ma solo 120 hanno versato la quota dell’incasso della tassa di soggiorno. Un’evasione enorme quindi che ha delle ricadute, negative, sulla stessa Bosa che punta a diventare meta sempre più gettonata nelle scelte dei turisti.

Sconcerta soprattutto il fatto che nonostante il Comune abbia invitato gli inadempienti a mettersi in regola entro il 31 dicembre 2023 per evitare ulteriori sanzioni, siano stati davvero molto pochi quelli che si sono messi in regola. In ogni caso, in un centro non tanto grande come Bosa non dovrebbe essere difficile scoprire gli evasori.

La Finanza

Il comando provinciale della Guardia di finanza di Nuoro, che ha una tenenza nella cittadina del Temo, il 17 febbraio 2023 aveva firmato un protocollo d’intesa con il Comune proprio per il contrasto anche di questi illeciti. «Lo scopo dell’accordo di collaborazione – precisa il comandante provinciale, Alessandro Ferri- si poneva come rafforzamento al sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici e una delle attività di controllo riguardava appunto il corretto versamento, da parte dei soggetti obbligati, dell’Imposta di soggiorno riscossa in relazione all’erogazione di servizi alberghieri».

«Ora – conclude Ferri - dovremo incontrarci con il sindaco per fare il punto della situazione. Gli obiettivi comuni sono quelli di fare in modo che tutti paghino anche perché non è accettabile che versino solo una parte di quanti sono tenuti a farlo».

L’accordo

In base all’accordo, il Comune si impegnava a fornire alla Finanza dati, notizie, informazioni e segnalazioni riferite all’esito dei controlli effettuati dal proprio ufficio tributi tenendo conto delle risultanze contabili e dei dati e comunicazioni forniti dalle strutture ricettive che operano nel territorio comunale. «L'evasione della tassa di soggiorno – afferma l’assessore al Turismo, Guglielmo Macchiavello - è comportamento ancora più grave e dannoso verso la comunità e verso le stesse aziende ricettive, in quanto da una parte si tratta di un tributo riscosso dai clienti per conto del Comune e quindi non facente parte del costo del soggiorno, e dall'altra perché con l'insieme di tali tributi l'amministrazione finanzia interventi a favore dell'accoglienza».

La Confcommercio

Sulle azioni di recupero che si stanno mettendo in campo concorda anche la Confcommercio di Bosa. «È un atto dovuto - afferma il responsabile locale, Vincenzo Vadilonga- soprattutto nei riguardi di quanti operano in maniera corretta e versano regolarmente quanto incassano. Già lo scorso anno in un incontro tra le associazioni di categoria ed il sindaco, ci eravamo resi disponibili a lavorare in sintonia con il Comune».

