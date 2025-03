Tassa di soggiorno, ecco le novità in arrivo 

Lotzorai è stato il primo Comune in Ogliastra ad adottare la tassa di soggiorno nel 2019. Oggi il nuovo regolamento introduce alcune modifiche. La vecchia imposta resterà in vigore sino all'11 aprile 2025. Tra le novità principali il regime stagionale: dal 12 al 30 aprile non sarà dovuto alcun pagamento in adeguamento al nuovo regolamento. La tassa di soggiorno si pagherà esclusivamente dal 1 maggio al 15 ottobre ogni anno. A partire dal 13esimo giorno partirà l'esenzione, si pagherà per un soggiorno massimo di 12 giorni consecutivi. Il nuovo regolamento introduce anche la tariffa forfettaria di 250 euro, con carattere facoltativo, per i privati che gestiscono non più di due immobili da affittare ai turisti. Ritoccate alcune tariffe : un soggiorno in un hotel a 4/5 stelle da 1 euro passa a 2.50 a notte. Nei 3 stelle due euro, negli alberghi 1/2 stelle sarà 1,50 euro così come b&b, agriturismi e case vacanze. Campeggi e aree sosta da 0,50 centesimi a un euro. Esenti minori sino a 14 anni e disabili. Nel 2024 la tassa di soggiorno ha portato 90mila euro. «In un momento come questo – commenta il sindaco Cesare Mannini – dove i tagli ai comuni stanno assumendo conseguenze nefaste, la tassa è un salvagente che consente di erogare servizi indispensabili per cittadini e turisti per il decoro urbano e del territorio, per investire su iniziative e beni culturali, servizi ludico-ricreativi». (f. me.)

