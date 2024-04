Tassa di soggiorno e polemiche 

La tariffa di soggiorno trova il parere positivo da parte dei gestori delle strutture ricettive, ma al contempo innesca la polemica tra gli stessi diretti interessati: «Abbiamo già dei contratti di prenotazione dove non si accenna ad un ulteriore esborso economico. Non è corretto nei confronti dei clienti, si trovi una soluzione o si posticipi l’entrata in vigore».

I servizi

L’esponenziale afflusso di turisti registratosi negli ultimi anni ha comportato la nascita di servizi extra alberghieri: in un censimento effettuato dagli uffici comunali si contano 260 strutture regolarmente registrate. Una cifra incredibile (rispetto ai 25 mila abitanti del Comune d’Iglesias) che certifica la bontà dell’affluenza turistica nel territorio. Occorre potenziare i servizi e per farlo è necessario istituire quell’imposta presente nella maggior parte dei Comuni a vocazione turistica, che garantirebbe un introito da rinvestire nel settore. «Tutti d’accordo sulla necessità della nuova tassa - commenta il presidente del Consorzio turistico dell’Iglesiente Attilio Casti - credo però che le tempistiche dichiarate siano state precipitose. I nostri associati hanno già delle prenotazioni, è ingiusto richiedere al cliente un esborso extra non presente sul contratto firmato. Abbiamo interloquito con l’amministrazione comunale, la quale ha dimostrato di capire la situazione propendendo per l’apertura di un tavolo di confronto».

Il confronto

Un tavolo di confronto che ha portato a ragionare sull’ipotesi di una norma che potrebbe prevedere l’esborso non preventivato, qualora la prenotazione avvenga dopo l’entrata in vigore della delibera: «Al momento siamo solo nella fase di regolamentazione e prima di istituire la tassa si dovrà passare per il parere di tutte le associazioni di categoria. - spiega il sindaco Mauro Usai - Si può valutare la possibilità d’applicarla sulle nuove prenotazioni che avverranno dopo la delibera. Non si intende far cassa, piuttosto avere una mappatura degli ingressi in città per una questione di ordine pubblico, nell’ultimo quinquennio il fenomeno turistico è esploso ed necessario regolarlo».

Francesca Cacciarru gestisce una locazione turistica a Nebida: «Sono favorevole ad una tassa presente in tante altre realtà - spiega - ma decisamente perplessa sull’eventuale decisione d’applicarla in tempi brevi, sia per una questione di rispetto nei confronti di chi ha già prenotato, sia perché occorrono maggiori servizi. Nebida ad esempio è attualmente un cantiere aperto e far pagare un extra ad un turista che non può godere nemmeno della piazza centrale, non mi sembra un buon biglietto da visita». Sulla stessa lunghezza d’onda Monica Daga, titolare di due affittacamere: «I tempi prospettati ci hanno spaventato, ho delle prenotazioni per i prossimi mesi estivi e non sarebbe corretto chiedere ai clienti di pagare più di quanto pattuito».

