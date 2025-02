Tassa di soggiorno, è già polemica 

Imposta di soggiorno in arrivo per i turisti che scelgono Quartu come meta. Dal prossimo mese sarà in vigore la tassa da pagare, da marzo sino a fine ottobre, con una previsione di incasso per il Comune di 200mila euro. «Investiremo quelle risorse sullo sviluppo turistico della città», assicura il vicesindaco Tore Sanna. L’unico nodo da sciogliere è la tariffa per gli alberghi, di cui le associazioni di categoria chiedono la riduzione: «Dobbiamo essere concorrenziali con le strutture ricettive di Cagliari», la richiesta di Federalberghi. Modalità e tariffe erano state definite con il bilancio di previsione: un euro per le strutture extra alberghiere, due per gli hotel sino a tre stelle, tre euro per gli altri. L’imposta - come ha deciso dalla Giunta comunale - si pagherà da marzo ad ottobre fino a un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nella stessa struttura ricettiva.

La trattativa

Poche settimane la richiesta di incontro di Federalberghi. «Le nuove tariffe sarebbero superiori a quelle adottate dal Comune di Cagliari, quindi produrrebbero un indebolimento della capacità competitiva delle strutture ricettive di Quartu, sia nella scelta dell’alloggio sia della destinazione, con un grave danno per l’intera comunità», si legge nella lettera inviata ai vertici del Municipio. Dunque la richiesta di «tariffe che siano più basse o quantomeno in linea con quelle applicate a Cagliari», è spiegato nel documento. «Nessuna polemica», ci tiene a precisare il presidente di Federalberghi Sud Sardegna, e titolare dell’hotel Califfo, Fausto Mura, «stiamo collaborando da tempo con il Comune sul fronte dello sviluppo turistico della città e continueremo a farlo, certi che si riuscirà a trovare un accordo per il bene del settore».

Il Municipio riflette

Il vicesindaco Sanna conferma la disponibilità al confronto: «Stiamo ragionando su come risolvere il problema», dice riferendosi a dettagli da limare in bilancio, «incontreremo i rappresentanti degli albergatori appena avremo il quadro completo di cosa è possibile fare».

L’altra ricettività

Nessun problema di tariffe, invece, per bed and breakfast e affittacamere presenti, dove l’obolo da pagare per i turisti sarà lo stesso previsto a Cagliari. «Siamo da sempre favorevoli all’imposta di soggiorno», commenta Maurizio Battelli, presidente dell’associazione Extra, che racchiude il mondo dell’extralberghiero isolano, «purché si utilizzi per lo sviluppo del turismo, e non - come spesso succede - per pagare un concerto di fine anno».

«Si deve reinvestire»

Previsione di incasso di 200mila euro, calcolata sulla base della presenza di vacanzieri registrata nel 2023: 64mila turisti ufficiali. «Fondi da dedicare interamente al turismo e ai servizi connessi», ribadisce Sanna, «un impegno che abbiamo preso nei confronti degli operatori del settore nel territorio».

