«Tassa di soggiorno e basta affitti in nero» 

«Gli incassi dell’imposta di soggiorno, tanto per essere ancora più chiari, sono tutti destinati al finanziamento di progetti e servizi al turista, ma l’obiettivo è anche scovare gli affitti in nero nei villaggi della Costa Verde». L’assessore al turismo di Arbus, William Collu, in un’affollata assemblea con gli operatori del settore, è andato al cuore del problema.

L’incontro

Approvati in Consiglio comunale il contributo di soggiorno (a partire dal primo gennaio) e il regolamento che ne detta le norme, la Giunta ha incontrato gli interessati per chiarire dubbi e perplessità. «Siamo riuniti – ha esordito Collu – per sgombrare il campo dai dubbi sulle finalità degli introiti che, tengo a precisare, andranno a migliore i servizi destinati al turismo. Penso ai bagni e docce sulle spiagge, all’accoglienza degli ospiti partendo dalla pulizia e dal decoro». E su quest’ultimo punto spiega che «l’imposta si pagherà anche per le villette estive se utilizzate come locazione ricettiva occasionale. Ciascuno dovrà inoltrare la richiesta alla Regione e poi, attraverso il Suap, sarà il Comune a dare il via libera». A tal proposito, il consigliere di minoranza, Agostino Pilia, ricorda: «Degli affitti in nero se ne parla da 20 anni. Speriamo sia la volta buona. Una casa intestata a due persone che in estate ne ospita dieci, sottrae fondi alla Tari e penalizza i cittadini virtuosi. Il progetto lo valuteremo a fine estate».

Chi paga

Stando alle previsione del Comune, in base alle 50 mila presenze, il contributo annuo raggiungerà i 50mila euro, introiti dal pernottamento di cittadini non residenti negli alberghi e strutture ricettive, camping, agriturismi, ostelli, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi. Le tariffe, differenziate in forza della categoria, limitate alla durata di dieci giorni nel corso dell’anno ed escluse le categorie fragili e chi soggiorna per lavoro, vanno da uno a 5 euro a notte a seconda il numero delle stelle degli alberghi e strutture extra alberghiere, 2 euro negli agriturismi e affitti brevi. «Sicuramente – dice la titolare di un agriturismo, Gianna Zedde – per noi sarà un lavoro in più. Lo farò volentieri con l’auspicio che migliori l’offerta turistica. Abbiamo spiagge da favola, perché offrire ancora tutto gratis?». Veronica Mangroni, consulente viaggio e titolare dell’hotel Villa Belfori aggiunge: «Se i fondi vanno alla sistemazione dei nostri villaggi, con strade in sicurezza, è un buon punto di partenza per un turismo che fatica a decollare nonostante l’immenso patrimonio».

