«Tassa di soggiorno, dove sono i servizi?» 

«Tassa di soggiorno: che fine hanno fatto i soldi incassati?»: la minoranza di Arbus punta la lente d’ingrandimento sui fondi e presenta un’interrogazione al sindaco, Paolo Salis, e all’assessore al turismo, William Collu. Le accuse riguardano la stagione balneare ormai avviata, sulla Costa Verde sono arrivati con largo anticipo i turisti, ma neppure l’ombra degli interventi di manutenzione e miglioramento dei servizi promessi con l’introduzione della nuova tassa, nonostante abbia superato con successo il primo anno di vita: nel 2024, l’introito previsto di 50 mila euro si è più che raddoppiato, in tutto 118 mila euro.

Il quesito

«Ad onor del vero – racconta la prima firmataria, Anita Tatti – da anni parliamo di sfruttare le nostre ricchezze, il mare con le sue spiagge famose, in particolare Piscinas e Scivu, ma siamo all’anno zero. Lo dico a malincuore, essendo un’ex assessora al Turismo. Con la tassa di soggiorno si sperava in un miglioramento, invece una delusione: quest’anno c’è più gente, ma meno servizi. I chioschi ancora non si vedono e neppure le passerelle». E via con le criticità: strade e villaggi invasi da erba alta oltre un metro, rifiuti, parcheggio selvaggio, segnaletica divelta. «Pesa di più – aggiunge Tatti – l’assenza di un progetto di accoglienza. L’ospite arriva, paga la tassa e trova il deserto. Nei borghi più popolati né un bar né un negozio. Zero promozione e informazione. La bellezza del paesaggio si può ammirare anche senza pagare tasse, ma una volta che si paga è grave penalizzare il territorio». Agostino Pila aggiunge: «La tassa di soggiorno? Gestita al buio. Nulla è cambiato. Il verde della vegetazione contrasta col degrado dei villaggi. L’amministrazione presta un po’ di attenzione dopo la festa di Sant’Antonio, il 15 giugno. A questo punto, la soluzione è semplice, anticipiamo la ricorrenza a marzo».

Il programma

E proprio ai festeggiamenti per Sant’Antonio vanno 23mila euro della tassa di soggiorno. All’assessore Collu spetteràil compito di illustrare i dettagli in Aula quando l’interrogazione sarà discussa, per ora nessun commento. Per tutti parla il sindaco. «Abbiamo previsto – ricorda Salis – un cartellone pubblicita rio all'aeroporto di Elmas, dà la possibilità a chi arriva di vedere le immagini delle nostre coste. Ogni giorno un bus navetta per gli ospiti da Pistis a Piscinas. Chiesti i preventivi per due servizi igienici, uno a Torre dei Corsari e l’altro a Scivu. Nuova cartellonistica stradale lungo il litorale. Ammetto il ritardo, mi dispiace. Tutto questo sarà fattibile con l’approvazione del rendiconto, in Aula venerdì».

