Tassa di soggiorno da record: nel 2023 il tesoretto raddoppia 

Il turismo ad Alghero riprende la sua corsa realizzando un introito significativo dalla tassa di soggiorno per l’anno appena trascorso. L’incasso record per il 2023 è di quasi 2 milioni e 300mila euro (precisamente 2.266.398 euro), un "tesoretto" che quasi raddoppia le somme complessive del 2022 dove gli introiti si erano fermati a 1.223.228 euro. Oltre a reinvestire le risorse sulla promozione turistica e a sostegno delle strutture ricettive (835mila euro), l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conoci intensificherà il sostegno ai servizi pubblici per chi arriva in città (oltre 950mila) e investirà nella manutenzione e fruizione dei beni culturali e ambientali (614mila), come gli accessi alle spiagge, compresa Maria Pia che gode di un finanzamento regionale di 600mila euro. La crescita esponenziale del ricavato è dovuta principalmente al raddoppio dell'imposta applicata in città dal 1° gennaio 2023, ovvero 4 euro a pernottamento per persona, nelle strutture ricettive alberghiere da 4 stelle in sù, 2 euro in quelle a 3 stelle, 1 euro nelle strutture extra-alberghiere e all’aria aperta. Nei flussi turistici, invece, si registra un calo rispetto ai 12 mesi precedenti come evidenziato nel recente report di Federalberghi. Alghero è traino turistico per tutto il nord ovest superando il numero dei posti letto del 2022, ma la Riviera del Corallo risente di minori incassi nei mesi "spalla" e da aprile a giugno, ma anche a luglio e agosto.

