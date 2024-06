«Tassa di soggiorno da ottimizzare, così non funziona» 

Uno dei temi caldi per gli operatori del turismo resta la tassa di soggiorno, introdotta in teoria per migliorare le infrastrutture al servizio degli operatori e per garantire che Cagliari continui a crescere come destinazione di qualità.Negli ultimi due anni però attorno al balzello c’è stata più di una polemica, soprattutto quando è emerso che i fondi raccolti sono stati utilizzati per finanziare il concerto di Capodanno, un evento che, secondo gli addetti ai lavori, non porta benefici diretti.

«La tassa di soggiorno dovrebbe essere reinvestita per migliorare i servizi turistici», dice Maurizio Battelli, presidente dell’associazione Extra, «questo include segnaletica, aree pubbliche e la creazione di servizi igienici adeguati nelle zone più frequentate».Il mondo del turismo chiede dunque che la tassa sia impiegata per progetti tangibili che migliorino l’accoglienza e l’esperienza dei visitatori.«Si può e si deve gestire meglio», aggiunge Renato Barbon, direttore di un hotel in centro, «a bilancio viene messa per aiutare tutte le attività che operano nel settore, quindi deve essere assolutamente usata per migliorare i servizi sulla città e le infrastrutture. La fiammata di Capodanno, a parer mio, sul lungo medio termine è sicuramente marketing, ma sul breve termine porta ben poco».

RIPRODUZIONE RISERVATA