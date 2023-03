Tassa di soggiorno, Cicero non torna indietro 

Sulla tassa di soggiorno non si arretra. Francesco Cicero è stato chiaro, ieri mattina, durante l’incontro con gli albergatori che avevano chiesto udienza per capire se ci fossero i margini per un rinvio dell’introduzione dell’imposta sul turismo. «Le entrate - ha detto Cicero, 78 anni - non corrispondono con le uscite. Il confronto è necessario, ma senza il bilancio l’ente perderebbe tutti i fondi Pnrr, non si potranno effettuare assunzioni di personale bensì si potrà svolgere soltanto l’ordinaria amministrazione». Di fatto, secondo il commissario, il Comune avrebbe le mani legate se non riuscisse ad approvare lo strumento contabile. «Ho ribadito che i proventi della tassa di soggiorno sono destinati esclusivamente al turismo». Sui conti del Comune pesano maxi spese legali e svariati contenziosi in corso. Oltre a debiti fuori bilancio per 98 mila euro nei confronti dell’Inail per sentenze su responsabilità di incidenti lungo le strade comunali. È deluso Rocco Meloni (70), presidente del consorzio albergatori Sardegna costa est che ieri mattina ha presenziato all’incontro in rappresentanza di 23 strutture: «Abbiamo sollecitato un rinvio al 2024 ma a quanto pare ciò non avverrà. Sono molto deluso - ha confermato Meloni - perché non ho sentito argomentazioni valide sull’introduzione dell’imposta, che riteniamo oltremodo penalizzante perché sul turista che viene in Ogliastra già grava un’incidenza media di 10 euro per il trasporto. Spero si ricominci presto a fare politica». (ro. se.)

