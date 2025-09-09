VaiOnline
Alghero.
10 settembre 2025 alle 00:21

Tassa di soggiorno, campeggi in rivolta 

Si pensa al raddoppio per l’extralberghiero: «Così perdiamo attrattiva» 

Sull’ipotesi di un ritocco alla tassa di soggiorno, il turismo open air alza la voce. Mentre l’Amministrazione discute di raddoppiare il balzello per le strutture extra-ricettive, da 1 a 2 euro, i tre principali campeggi della città, Torre del Porticciolo, Laguna Blu e Mariposa, attraverso il responsabile Faita, Lorenzo Carboni, dichiarano la loro totale contrarietà al provvedimento e lanciano l’allarme: «Così si penalizzano famiglie e giovani e si compromette l’immagine di una città accogliente». A fine stagione si accende il dibattito sul possibile aumento dell’imposta. Una eventualità ancora in via di definizione, all’ordine del giorno del tavolo permanente sul turismo tra Comune e imprenditori dell’accoglienza.

Nuove tariffe

L’idea sarebbe quella di aumentare la tassa per case-vacanze e camping e, al tempo stesso, eliminare la riduzione per la bassa stagione. I villaggi open air che, insieme rappresentano oltre 2700 presenze, non ci stanno. «Due persone in campeggio a maggio spendono 29 euro al giorno – spiega Lorenzo Carboni – e l’aggiunta di 4 euro di tassa di soggiorno risulta sproporzionata rispetto alla spesa complessiva». Il comparto, che attrae famiglie, giovani e turisti internazionali sensibili al rapporto qualità-prezzo, rischierebbe così di perdere attrattiva. Gli operatori ricordano inoltre il contributo economico e sociale già garantito al territorio: investimenti in occupazione, servizi, promozione e sostenibilità che da anni generano un indotto significativo. Sul tavolo anche le disuguaglianze territoriali: in particolare, la zona di Porto Conte e Torre del Porticciolo, denunciano, non avrebbe beneficiato di investimenti pubblici negli ultimi 15 anni, costringendo i gestori a farsi carico di servizi come trasporto per la città, pulizia e persino salvamento in spiaggia. «Non possiamo condividere una misura che rischia di compromettere la crescita del comparto e l’immagine di Alghero come città ospitale e accessibile», conclude il responsabile di Faita Sardegna.

«Come si spendono?»

Altre associazioni di categoria non sarebbero contrarie a priori, ma chiedono che il tesoretto venga investito per migliorare i servizi turistici. A giudizio dell’imprenditore Marco Montalto, per esempio, la sfida non è soltanto decidere se la tassa debba aumentare o meno, «ma dimostrare che la città è in grado di meritare questo aumento». Intanto ci si domanda come siano stati spesi i 2milioni e 700mila euro incassati nel 2024. «Sarebbe questo il passo decisivo – chiude Montalto - trasformare la tassa di soggiorno da voce di bilancio a strumento visibile di crescita e qualità della destinazione».

