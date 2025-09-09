Tassa di soggiorno, campeggi in rivolta 

Sull’ipotesi di un ritocco alla tassa di soggiorno, il turismo open air alza la voce. Mentre l’Amministrazione discute di raddoppiare il balzello per le strutture extra-ricettive, da 1 a 2 euro, i tre principali campeggi della città, Torre del Porticciolo, Laguna Blu e Mariposa, attraverso il responsabile Faita, Lorenzo Carboni, dichiarano la loro totale contrarietà al provvedimento e lanciano l’allarme: «Così si penalizzano famiglie e giovani e si compromette l’immagine di una città accogliente». A fine stagione si accende il dibattito sul possibile aumento dell’imposta. Una eventualità ancora in via di definizione, all’ordine del giorno del tavolo permanente sul turismo tra Comune e imprenditori dell’accoglienza.

Nuove tariffe

L’idea sarebbe quella di aumentare la tassa per case-vacanze e camping e, al tempo stesso, eliminare la riduzione per la bassa stagione. I villaggi open air che, insieme rappresentano oltre 2700 presenze, non ci stanno. «Due persone in campeggio a maggio spendono 29 euro al giorno – spiega Lorenzo Carboni – e l’aggiunta di 4 euro di tassa di soggiorno risulta sproporzionata rispetto alla spesa complessiva». Il comparto, che attrae famiglie, giovani e turisti internazionali sensibili al rapporto qualità-prezzo, rischierebbe così di perdere attrattiva. Gli operatori ricordano inoltre il contributo economico e sociale già garantito al territorio: investimenti in occupazione, servizi, promozione e sostenibilità che da anni generano un indotto significativo. Sul tavolo anche le disuguaglianze territoriali: in particolare, la zona di Porto Conte e Torre del Porticciolo, denunciano, non avrebbe beneficiato di investimenti pubblici negli ultimi 15 anni, costringendo i gestori a farsi carico di servizi come trasporto per la città, pulizia e persino salvamento in spiaggia. «Non possiamo condividere una misura che rischia di compromettere la crescita del comparto e l’immagine di Alghero come città ospitale e accessibile», conclude il responsabile di Faita Sardegna.

«Come si spendono?»

Altre associazioni di categoria non sarebbero contrarie a priori, ma chiedono che il tesoretto venga investito per migliorare i servizi turistici. A giudizio dell’imprenditore Marco Montalto, per esempio, la sfida non è soltanto decidere se la tassa debba aumentare o meno, «ma dimostrare che la città è in grado di meritare questo aumento». Intanto ci si domanda come siano stati spesi i 2milioni e 700mila euro incassati nel 2024. «Sarebbe questo il passo decisivo – chiude Montalto - trasformare la tassa di soggiorno da voce di bilancio a strumento visibile di crescita e qualità della destinazione».

