Tassa di soggiorno Campeggi esclusi dagli aumenti 

Ad Alghero l’estate 2026 potrebbe costare un po’ di più. Il Comune ha deciso di raddoppiare la tassa di soggiorno per il comparto extra alberghiero, portandola da uno a due euro a notte. I titolari dei campeggi però hanno tirato fuori il cartellino rosso e, dopo settimane di confronto serrato, è arrivata una parziale mediazione: per quanto riguarda il turismo open air, l’aumento riguarderà solo chi sceglie i bungalow, restando esclusi tende e piazzole. Una distinzione chiesta con forza dai tre principali campeggi della città, Torre del Porticciolo, Laguna Blu e Mariposa che insieme rappresentano oltre 2700 presenze e, attraverso il referente Faita Lorenzo Carboni, avevano chiesto uno stop.

«Due persone in campeggio a maggio spendono 29 euro al giorno – aveva spiegato Carboni - e l’aggiunta di 4 euro di tassa di soggiorno risulta sproporzionata rispetto alla spesa complessiva». La discussione, approdata al Tavolo permanente sul turismo, ha toccato anche altri nodi, come l’ipotesi di eliminare la riduzione per la bassa stagione. L’obiettivo dell’amministrazione è armonizzare il sistema delle tariffe e garantire maggiori risorse per i servizi turistici. Ma dal mondo dei camping è arrivato un chiaro segnale d’allarme. «Così si penalizzano famiglie e giovani e si compromette l’immagine di una città accogliente», aveva avvisato Carboni. Alla fine il dialogo ha portato a un compromesso: l’aumento sarà limitato ai bungalow, al sistema dei villaggi, mentre chi monta una semplice tenda continuerà a versare solo un euro al giorno di imposta. «Ringrazio l’assessora Ornella Piras per aver ascoltato le nostre richieste», il commento di Lorenzo Carboni.

