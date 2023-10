Tassa di soggiorno, boom estivo 

Bene ma non benissimo. Si potrebbe riassumere così l’andamento turistico in provincia nei primi dieci mesi dell’anno. I dati relativi agli incassi dell’imposta di soggiorno raccolti dal Siope, sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, raccontano di un 2023 a due velocità: fortissimo in estate, a passo d’uomo da gennaio a marzo, così così nei mesi intermedi. C’è ancora “l’ottobrata” da mettere in conto, d’altronde i picchi di 30 gradi raggiunti nelle ultime settimane hanno favorito le vacanze last minute, ma difficilmente nelle casse civiche dei Comuni oristanesi si raggiungeranno i 508mila euro versati dalle strutture ricettive per le presenze turistiche nel 2022. Ad oggi il dato è fermo a 329mila, ma è analizzando i singoli trimestri che saltano fuori luci e ombre.

Il capoluogo

Nel capoluogo il caso più eclatante: da luglio a settembre per la tassa di soggiorno l’amministrazione ha incassato 72.817 euro, rispetto ai 58.423 del 2022. Un agosto da incorniciare, con l’imposta raddoppiata rispetto a un anno fa: da 30mila euro a 59.229. Sorprende, però, il dato di inizio anno. Da gennaio a marzo il tributo ha fruttato al Comune meno di 5mila euro, briciole se paragonate agli oltre 24mila dell’anno precedente.

«Presumo ci sia un’anomalia - osserva l’assessore al Turismo, Luca Faedda - per la Sartiglia abbiamo registrato numerosissime presenze. Il problema è che i dati dell’imposta di soggiorno spesso non sono allineati: non tutti versano alla scadenza, fissata nei primi dieci giorni successivi al trimestre di riferimento. È altamente probabile che i numeri relativi all’intervallo gennaio-marzo 2022 siano falsati dall’incasso di somme relative all’anno precedente». Per l’esponente della Giunta anche i 93mila euro registrati da gennaio a ottobre sarebbero sottostimati. «Abbiamo una previsione oggettiva di 117mila euro», fa sapere.

In laguna

Anche a Cabras il dato annuale rischia di chiudersi col segno meno: nel 2022 il tributo aveva portato in bilancio 75mila euro, a poco poco più di due mesi dalla fine dell’anno ha raggiunto quota 60mila. Eppure la cittadina dei Giganti ha chiuso il terzo trimestre con 52.767 euro di tassa di soggiorno versata, nello stesso periodo del 2022 si era fermata a 29mila.

Planargia e Sinis

Sorride Bosa con 47mila euro di incassi contro i 37mila di un anno fa tra luglio e settembre. In controtendenza il Comune di San Vero: qui dopo una primavera incoraggiante, con le entrate della tassa di soggiorno quasi raddoppiate se paragonate al secondo trimestre 2022, in piena estate la presenza di vacanzieri nelle strutture ricettive del territorio ha subito un crollo: dai 27mila euro di imposta di soggiorno dello scorso anno ai 9.517 appena versati. Un dato sul quale pesa forse anche il sommerso con il mercato delle seconde case affittate in nero che rappresentano una piaga per l’industria turistica.

