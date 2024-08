Tassa di soggiorno, 25 milioni nell’Isola 

Evitare sovraffollamenti ma senza danneggiare il turismo: anche su questo equilibrio si gioca la revisione della tassa di soggiorno che sarà a settembre al centro di un confronto tra governo e Comuni. Gli ultimi dati, elaborati in un report del Centro Studi Enti Locali, mettono in risalto le contraddizioni della tassa, che viene applicata solo da un comune su cinque di quelli che potrebbero farlo: 1.268 comuni su 5.730. A fare cassa sono soprattutto le grandi città turistiche, come Roma, Firenze e Milano. Ma - se si guarda agli abitanti - la classifica cambia e a guadagnare il podio più alto è Corvara di Badia in Trentino Alto Adige.

L’analisi

I dati arrivano proprio mentre il “cantiere” sulla Tassa di Soggiorno è aperto. Dopo i tanti esempi di over tourism di questa estate, il ministero del Turismo ha deciso di accelerare la riforma dell'imposta. L'ultima bozza di decreto circolata parla della possibilità di un aumento per raggiungere, negli alberghi extralusso da oltre 750 euro a notte, anche i 25 euro al giorno. Per i pernottamenti inferiori ai 100 euro la tassa potrebbe invece arrivare massimo a 5 euro. Spendendo tra i 100 e i 400 euro l'imposta verrebbe invece a costare fino a 10 euro e se si paga la notte tra i 400 e 750 euro, massimo 15 euro.

La nuova imposta potrebbe essere estesa a tutte quelle che vorranno applicarla. Ad oggi invece la possono riscuotere solo i capoluoghi, le unioni di comuni e i comuni turistici. Ciò significa che la platea potrebbe allargarsi da 5.730 a 7.902 unità.

Classifica regionale

Nell’Isola sono invece una quarantina i comuni che applicano l'imposta di soggiorno che hanno incassato nel 2023 circa 25 milioni di euro, quasi il 50% in più rispetto al periodo pandemico e il 30% in più rispetto al 2022. I dati emergono dal sistema della banca dati Siope, che rileva gli incassi e i pagamenti delle amministrazioni pubbliche, e dalla ricerca dell'Osservatorio nazionale Jfc tourism&management.

Al vertice della classifica dei primi 10 enti locali per gettito d'imposta si trova Olbia con quasi 2,7 milioni di euro. Subito dietro Arzachena con 2,6 milioni di euro: la cittadina della Costa Smeralda prima nel 2022 per incassi è stata scalzata dal top dal capoluogo gallurese. Terzo posto per Alghero con 2,3 milioni. Fuori dal podio due note località turistiche del sud Sardegna: Villasimius che sfiora i due milioni incassati e Pula con 1,4 milioni. A seguire Budoni con 1,4 milioni, il capoluogo sardo Cagliari con 1,2 milioni, Palau con 1,1 milioni, Santa Teresa Gallura con 1,1 milioni e San Teodoro con poco oltre un milione di euro.

