Tassa dei rifiuti per i novenari, si pagherà una quota minima 

I dubbi sollevati dalla minoranza in Consiglio comunale a Ghilarza e poi condivisi anche dalla maggioranza sul nuovo regolamento Tari sono serviti. Mercoledì si è riunita l’assemblea dei sindaci dell’Unione dei comuni del Guilcier che gestisce il servizio e, dopo un confronto tra amministratori, si è deciso di rimettere mano all’articolo del regolamento che aveva creato tanti malumori. Prevedeva che chi non usufruisce del servizio di raccolta dei rifiuti dovesse comunque pagare. La quadra è stata trovata applicando una tariffa con uno sgravio del 90 per cento: si pagherà solo il 10 per cento, circa 10 euro all’anno. La modifica entrerà in vigore dal prossimo anno, ma chi ha casa nei novenari può stare comunque tranquillo. «Non sono stati messi a ruolo per quest’anno» spiega il presidente dell’Unione del Guilcier Serafino Oppo. «L’incomprensione era nata perché secondo la normativa nazionale per chi non usufruire del servizio, si può applicare una tassazione sino al 40per cento - spiega – Ci siamo confrontati e abbiamo deciso di ridurla al 10». Il sindaco di Ghilarza Stefano Licheri aggiunge: «Io avevo proposto una quota pari a zero, ma alla fine abbiamo trovato l’accordo per una somma minima». Non sarà necessario che chi ha già deliberato porti di nuovo in Aula il regolamento. «Per quest’anno non si farà in tempo, si doveva approvare entro il 20 luglio» conclude. A Ghilarza, dove non si era ancora deliberato, sarà in Consiglio il 18 luglio.

