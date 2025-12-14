VaiOnline
Il programma.
14 dicembre 2025 alle 01:04

Tasonis e Mont’e Cresia prima dell’arrivo in città 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo le emozioni del sabato, oggi è tempo di concentrarsi sulla seconda giornata del 1º Rally Città di Cagliari, che si preannuncia molto impegnativa. Il programma prevede due speciali da ripetere due volte: la “Sinnai-Tasonis” (5,64 km, con partenza della prima vettura rispettivamente alle 8.59 e alle 12.57) e, nei pressi di Mont’e Cresia, la “Gigi Olivari” (11.06 km, start alle 10.02 e alle 14.00).

«Saranno due speciali molto tecniche, che metteranno alla prova gli equipaggi. La prova di Sinnai avrà una superficie più sporca, sconnessa, tecnica e stretta, mentre la Gigi Olivari, anch’essa stretta e in discesa, non concederà margini di errore», spiega Claudio Zagami della New Turbomark, che organizza la manifestazione assieme ad Aci Cagliari. Tra il primo e il secondo passaggio, dalle 10.45 è previsto un riordino a Quartu, in viale Colombo, nel cuore della città.

Poi, dalle 11.36, le vetture rientreranno in parco assistenza, alla Fiera di Cagliari, per l’ultimo check prima di affrontare il secondo passaggio sulle prove e sarà un’altra occasione, per il pubblico, di vedere da vicino le auto e i meccanici in azione. Alle 15, in Piazza dei Centomila, l’arrivo e la cerimonia finale che incoronerà i vincitori della prima edizione. ( v.ch. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, sconfitta che brucia

Gaetano aggancia l’Atalanta al 75’, ma non basta: finisce 2-1 
l nello sport
Dal centro Talita Kum di Iglesias ai paesi del Sulcis

Il medico arriva a domicilio con il caravan della sanità

Stefania Piredda
Regione

Abbanoa, il piano votato dagli azionisti è a rischio blocco

Racugno: il controllo ai sindaci se non si oppone un creditore 
L’intervista

«Lavoriamo per voi: siamo sulla strada giusta»

Anas, in Sardegna in corso lavori per un miliardo e mezzo. Monastir? Cantieri chiusi in primavera 
Massimiliano Rais
Milano Cortina 2026

La fiamma olimpica illumina l’Isola Oggi l’arrivo e la festa a Cagliari

Emozione dei tedofori, da Melissa Satta a Marta Maggetti 
Nautica

Vento in poppa per gli yacht

In Gallura crescita del 15 per cento, in mare navigano 21 miliardi di dollari 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Clima, cibo e storia: Cagliari può decollare  grazie alla sua identità»

Viaggi di lusso, il capoluogo celebrato dalla rivista Condé Nast Traveller 
Mauro Madeddu
Cronaca

È Natale, il turismo va in letargo

A Pula e Villasimius niente spettacoli e pochi posti letto disponibili 
Gianni Agus Paolo Carta
La manifestazione

Conte e Renzi ad Atreju, Schlein non va

In serata l’intervista a La Russa: dobbiamo andare avanti col premierato 