Tasonis e Mont’e Cresia prima dell’arrivo in città 

Dopo le emozioni del sabato, oggi è tempo di concentrarsi sulla seconda giornata del 1º Rally Città di Cagliari, che si preannuncia molto impegnativa. Il programma prevede due speciali da ripetere due volte: la “Sinnai-Tasonis” (5,64 km, con partenza della prima vettura rispettivamente alle 8.59 e alle 12.57) e, nei pressi di Mont’e Cresia, la “Gigi Olivari” (11.06 km, start alle 10.02 e alle 14.00).

«Saranno due speciali molto tecniche, che metteranno alla prova gli equipaggi. La prova di Sinnai avrà una superficie più sporca, sconnessa, tecnica e stretta, mentre la Gigi Olivari, anch’essa stretta e in discesa, non concederà margini di errore», spiega Claudio Zagami della New Turbomark, che organizza la manifestazione assieme ad Aci Cagliari. Tra il primo e il secondo passaggio, dalle 10.45 è previsto un riordino a Quartu, in viale Colombo, nel cuore della città.

Poi, dalle 11.36, le vetture rientreranno in parco assistenza, alla Fiera di Cagliari, per l’ultimo check prima di affrontare il secondo passaggio sulle prove e sarà un’altra occasione, per il pubblico, di vedere da vicino le auto e i meccanici in azione. Alle 15, in Piazza dei Centomila, l’arrivo e la cerimonia finale che incoronerà i vincitori della prima edizione. ( v.ch. )

