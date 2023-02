Task force regionale per fronteggiare l’invasione di cavallette 

«Dopo aver sentito i sindaci e preso atto della vastità dell'area interessata al fenomeno - ha detto l'assessora Satta - ho fatto una richiesta informale alla Protezione civile e a Forestas, per integrare di altri duecento uomini il personale che ha già previsto Laore. Attendiamo una risposta che speriamo sia positiva. Nel 2022 sono stati effettuati circa settecento interventi, che hanno permesso di contenere il fenomeno». Per individuare nuovi focolai la Regione conta anche sulla collaborazione di agricoltori e allevatori. Chi dovesse notare in un terreno delle locuste può inviare un messaggio su whatsapp al numero 333.4928760 oppure attraverso l’app dedicata Arc Gis QuickCapture. Sono stati organizzati degli incontri informativi nei vari Comuni.

Ieri mattina a Cagliari, l’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, affiancata dai dirigenti di Laore e dell'assessorato, ha convocato i sindaci dei territori più colpiti dal fenomeno. Il piano di Laore, per cui sono stati stanziati 3,9 milioni di euro, prevede una centrale operativa nella zona industriale di Ottana. A disposizione, ci sono venticinque macchine irroratrici private, oltre ad altre sette nei Comuni. In campo ci sarà una task force di sessanta dipendenti di Forestas e dieci operatori, che si dovranno occupare di effettuare gli interventi localizzati, con dei macchinari a spalla.

Dovrebbero iniziare tra metà marzo e gli inizi di aprile i trattamenti fitosanitari, effettuati da una task force della Regione, per arginare una nuova invasione delle cavallette nel centro della Sardegna. È questo, infatti, il periodo in cui si prevede la schiusa delle “ooteche”, gli involucri in cui sono contenute le uova, che si trovano in uno strato superficiale, pochi centimetri sotto terra. Per individuare i focolai, l’agenzia Laore utilizzerà anche i droni, che non potranno, però, essere usati per irrorare i pesticidi a tappeto, perché si rischierebbe di danneggiare le coltivazioni e di uccidere tanti insetti utili, come le api. Attraverso le Agenzie Laore e Forestas e con la Protezione civile, anche se in ritardo, la Regione tenterà di intervenire con uomini e mezzi, confidando anche nella collaborazione delle compagnie barracellari e di altri volontari.

La riunione

Più forze in campo

Le zone più colpite

Marcello Onorato, dirigente dell’agenzia regionale Laore, responsabile del piano per il contrasto alle cavallette, ha precisato che «i punti più critici, per adesso, sono tra Ottana, Noragugume e Bolotana». A proposito delle arature che non sono state eseguite, Mimmo Solina, commissario straordinario dell'Agenzia Laore Sardegna, ha chiarito che «si sarebbe anche potuto intervenire ma, in questa fase, i tecnici della Fao non le hanno ritenute fondamentali».

Le voci dei Municipi

Tra i sindaci c'era anche quello di Ottana, Franco Saba: «Non ci aspettiamo che il problema delle cavallette si risolva subito del tutto - ha premesso -, ma auspichiamo che possa essere attenuato». Rita Zaru, sindaca di Noragugume, ha chiarito che si vogliono «avere certezze sulle tempistiche degli interventi e sulla presenza degli uomini necessari nei territori». Per Marco Ziranu, sindaco di Orani, però, «questo è un copione che si ripete ormai da qualche anno: si arriva sempre in ritardo con gli interventi e poi la situazione diventa ingestibile».

Le polemiche

Il capoguppo del Psd'Az Franco Mula, presente all'incontro, ha ricordato che per sostenere allevatori e agricoltori colpiti «in Consiglio regionale con due emendamenti sono stati stanziati più di 17 milioni di euro per due annualità». La consigliera regionale Cinquestelle, Desirè Manca, ha evidenziato che «il problema delle cavallette è un’emergenza da quattro anni» e, a proposito degli aiuti economici, ha detto che «quattro anni fa si è votato per dei ristori da assegnare agli agricoltori e agli allevatori, che non sono mai arrivati».

