Task force per l’Europeade 

Una task force, coordinata dal viceprefetto Vincenzo D’Angelo, si occuperà della sicurezza sull’Europeade, mentre in Comune sarà operativo il Col, un comitato organizzativo locale che si occuperà della logistica della manifestazione e dovrà garantire sanità e trasporti. Temi che ieri sono stati al centro del tavolo convocato dal prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi, in vista della manifestazione che dal 24 al 28 luglio porterà in città circa tremila figuranti di gruppi folk provenienti da tutta Europa ma anche migliaia tra accompagnatori e turisti.

Il prefetto e il commissario del Comune, Giovanni Pirisi, hanno assicurato che forniranno le adeguate garanzie alla scuole che ospiteranno i figuranti, lanciando a tutti gli attori interessati un appello a lavorare «pancia a terra».

La sicurezza

Seduti al tavolo i rappresentanti delle forze dell’ordine, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, quello dell’Esercito di stanza a Pratosardo, il commissario del Comune, il segretario della Provincia e l’Ufficio scolastico provinciale.

«Un’organizzazione sicuramente complessa - ha sottolineato il questore Alfonso Polverino - arriveranno in città migliaia di persone a cui bisogna assicurare un’accoglienza adeguata sotto il punto di vista della logistica, della sicurezza, in generale dell’evento e della vivibilità della città. C’è anche l’aspetto sanitario che va curato, siamo impegnati su più fronti per assicurare tutto in tempi ristretti. I tavoli che facciamo in Prefettura cercano di coinvolgere tutte le componenti che saranno interessate». Diversi i servizi di ordine pubblico con rinforzi dal territorio. Vedranno impegnate tutte le forze dell’ordine.

Le rassicurazioni

I tempi sono strettissimi ed esigono uno sforzo straordinario per garantire il successo dell’evento.

«Ho voluto convocare la conferenza provinciale permanente affinché istituzioni e associazioni di categoria si assumano, ognuno per la parte di competenza, una piena responsabilità per la migliore riuscita dell’Europeade, attraverso un contributo concreto da condividere e concordare alla ricerca della necessaria sinergia», ha precisato il prefetto in apertura dei lavori. Tra i temi caldi quello della piena la fruibilità dello stadio Frogheri e dell’accoglienza degli ospiti nelle scuole. «Per quest’ultimo aspetto - ha detto Dionisi - mi faccio garante della protezione delle scuole e unitamente al commissario straordinario del Comune, incontrerò a breve i dirigenti per analizzare con loro ogni aspetto relativo alla tutela degli ambienti scolastici e per concordare le attività di ripristino dello status quo ante di tali strutture». Tutti gli attori che parteciperanno all’Europeade «saranno contattati a brevissimo - ha sottolineato Pirisi - per aver la massimi operatività e garantire la miglior riuscita della manifestazione».

Nei prossimi giorni ci sarà la convocazione di tavoli tecnici dedicati alla logistica, ai trasporti e ai profili dell’assistenza sanitaria.

