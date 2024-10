Task force di volontari e pellegrini per trovare il cane del Cammino 

Proseguono senza sosta, le ricerche di Macchia, il cane guida del Cammino minerario di Santa Barbara, del quale si sono perse le tracce dal 30 settembre.

I volontari non si danno per vinti e hanno organizzato una autentica task force per ritrovare Macchia. Stanno anche chiedendo supporto a chi possiede un drone termico per cercarlo dall’alto Il cane guida è stato visto per l' ultima volta da un pellegrino del Cammino mercoledì 2 ottobre, fra Nebida e Masua, nella piazzetta dove si trova trova la statua della Madonna. Erano circa le 21.30 ma non lo ha fermato perché non sapeva ancora nulla delle ricerche in corso. Ma poi si sono perse di nuovo le tracce. Nel frattempo anche la Fondazione del Cammino minerario ha lanciato un appello affinché chiunque abbia notizie possa rivolgersi anche alla propri uffici e alle proprie pagine social per aiutare Macchia. Nel suo collare ha installato un QR Code pertanto se qualcuno lo vedesse o lo dovesse incontrare, può scannerizzare e verrà riportato alla pagina Facebook di Macchia. Oppure, chiunque avesse informazioni utili, può contattare i seguenti numeri: 392.0292001 oppure, 324.6247604. Il cane è un meticcio di otto anni e ha importanti problemi di salute: necessita di terapia e ha bisogno di aiuto perché non sa rientrare a casa, a Monteponi, da solo. Accompagnav a infatti, i pellegrini, ma giunto alla meta, non sa più trovare la strada di casa. (ro. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA