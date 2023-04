Task force contro la ludopatia 

Una task force - con Regione, Ats e Comune insieme - contro la ludopatia. Il piano regionale per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico inizia a prendere forma in città con il corso partito ieri nella biblioteca centrale di via Dante. Due giorni di lezioni, compreso domani, rivolte ad assistenti sociali, educatori, psicologi, forze dell’ordine, rappresentanti del terzo settore, medici, esercenti. «L’obiettivo è cercare di sensibilizzare tutti su un fenomeno che troppo spesso viene sottovalutato», spiega Graziella Boi, responsabile scientifica del piano e direttrice del Centro per il trattamento dei disturbi psichiatrici correlati ad alcol e gioco d’azzardo patologico.

Lo slogan

In cattedra due psicologi e psicoterapeuti dell’equipe regionale, Andrea Saba e Fulvia Zucca. Con uno slogan che di fatto è la mission del piano: “Non giocarti la vita”. Una formazione completa con l’obiettivo di intercettare i giocatori patologici e creare una rete di supporto - anche per i familiari - per poi arrivare alla riabilitazione. «Il gioco d’azzardo non è un vizio ma è una dipendenza, una malattia a tutti gli effetti», le parole ripetute da Saba durante la mattina di formazione. Un focus sui fattori di rischio, sui campanelli d’allarme, sull’offerta dei gioghi nelle città, compresa Quartu dove sono presenti sale bingo. E sui pericoli per i più giovani che usano i videogiochi. «Il fenomeno riguarda adulti e adolescenti», aggiunge lo psicologo, «e in questo la formazione degli operatori, sociali, sanitari, e del terzo settore, oltre che delle forze dell’ordine, ci aiuta tanto: è uno step importante all’interno di un percorso di prevenzione, cura e riabilitazione».

L’emergenza

Percorso già iniziato in tutta l’Isola, e che continuerà, anche nelle scuole, sino alle attività commerciali - comprese quelle quartesi - dove da alcune settimane si sta distribuendo il codice etico di autoregolamentazione sul gioco d’azzardo: fra le regole base c’è quella di non prestare soldi o dare da bere a chi sta giocando. A disposizione anche un numero verde - 800760077 - e un’applicazione per smartphone dove, in totale anonimato, si possono chiedere informazioni e un supporto psicologico.