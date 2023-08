«Task force contro il degrado»  

Trenta contestazioni dall’inizio dell’anno: quindici si sono tramutate in sanzioni che vanno da un minimo di 150 (per mancato o parziale spazzamento) ad un massimo di 3mila euro (per analisi merceologica).

L’assessorato all’Ambiente del Comune tiene gli occhi aperti sul rispetto del capitolato d’ appalto del servizio di igiene, affidato alla ditta Formula Ambiente. Riconosce le criticità sul fronte diserbo e spazzamento, le due voci che da sole valgono quasi un milione di euro all’anno, «ma non per disattenzione o menefreghismo», precisa l’assessora Maria Bonaria Zedda.

Le erbacce

«Per quanto riguarda la presenza di erbe spontanee su strade e marciapiedi - spiega Zedda - i sei turni annuali previsti dal capitolato non sono sufficienti. La scelta, adottata a livello nazionale, di utilizzare sostanze non chimiche e di prediligere lo sfalcio manuale ha implicato una dilatazione dei tempi». La conferma arriva dal responsabile locale di Formula Ambiente, Fabio Fresu.«Le risorse del capitolato non bastano a diserbare costantemente tutta la città, motivo per cui l’amministrazione civica ha adottato misure straordinarie, come l’utilizzo dei percettori del Reddito di cittadinanza. E a bbiamo chiesto ad un’azienda esterna di supportarci per completare il servizio in modo soddisfacente». Si ragiona su un’implementazione delle ore, «per evitare - osserva l’assessora - che si ripeta la situazione di quest’anno».

La pulizia

Si cercherà di correre ai ripari anche per migliorare la pulizia delle strade. Attualmente nello spazzamento meccanizzato, che interessa 30 chilometri di strade e marciapiedi, sono impiegati quotidianamente 4 o 5 mezzi, ciascuno con autista e operaio dotato di soffiatore e scopa. «È chiaro che dove viene applicato il divieto di sosta alternato il servizio è più efficace, cercheremo di aumentare il numero delle vie - precisa Maria Bonaria Zedda - ma posizionare i cartelli con l’ordinanza significa avere a disposizione gli agenti della Municipale chiamati a vigilare». Uno sforzo sarà richiesto ai cittadini: le infiorescenze che spuntano dalle proprietà private lasciano sul suolo foglie e fiori che poi devono essere raccolte dagli operatori.

Le emergenze

Ci sono poi le emergenze, che richiedono una modifica degli interventi programmati. «Ieri cinque mezzi sono stati impegnati per tutta la mattina a ripulire il lungomare di Torregrande dai 40 metri cubi di aghi di pino che il vento ha trascinato sull’asfalto», precisa l’assessore Zedda. Ieri, intanto, sono stati posizionati altri venti cestini di rifiuti tutti dotati di chip collegati ai braccialetti degli operatori ecologici. «Questo - conclude Maria Bonaria Zedda - ci permetterà di rilevare in tempo reale quante volte vengono svuotati».

Le segnalazioni

Eventuali segnalazioni posso essere fatte attraverso il numero verde, dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al sabato, nell'ecopoint di via Eleonora; il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 15.30 alle 19.30 anche all’ufficio ambiente.

