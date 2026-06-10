Task force con i droni per gli scomparsi  

C’è una nuova risorsa operativa per la sicurezza in Sardegna. Da alcuni mesi, in via sperimentale nel distaccamento di Abbasanta opera il nucleo Sipra dei vigili del fuoco. Un servizio diurno, dalle 8 alle 20, composto da 12 unità specializzate nell’uso dei droni.

Il progetto

I vigili dei “Sistemi a pilotaggio remoto aeromobili” sono abilitati a operare con droni di ultima generazione per ricognizioni aeree, mappature, ricerca persone, supporto antincendio, rilievi post-calamità e attività di polizia giudiziaria. Strumenti che permettono di “vedere dall’alto” dove l’uomo non può arrivare in sicurezza o in tempi rapidi. «È stato scelto il distaccamento di Abbasanta – evidenzia il vice comandante provinciale, Andrea Barone - perché è logisticamente quello più idoneo. Siamo al centro dell’Isola e sulle due direttrici stradali più importanti la 131 Cagliari-Sassari e la 131 Dcn Abbasanta-Nuoro-Olbia. Da qui raggiungiamo ogni angolo della regione nel minor tempo possibile». Il nucleo di Abbasanta interviene su richiesta dei singoli comandi provinciali del Corpo, ma anche su input delle Procure per casi molto particolari, dove serve un occhio dall’alto per rilievi tecnici o indagini. «Il servizio è diurno, ma gli specialisti garantiscono la copertura h24 – aggiunge Barone – Per gli interventi notturni partono direttamente dai comandi provinciali di appartenenza con reperibilità assicurata su tutta l’Isola. Questi primi mesi sono stati intensi, davvero tanti interventi. Ed è inutile sottolineare l’importanza di avere specialisti così, soprattutto per quanto riguarda la ricerca di persone, l’attività per la quale i nostri operatori sono chiamati molto di frequente».

I mezzi

I droni Sipra montano termocamere, sensori multispettrali e zoom ad alta definizione. Possono volare in condizioni proibitive, trasmettere immagini in tempo reale alla sala operativa e creare modelli 3D delle aree colpite da incendi, alluvioni o crolli. Un supporto decisivo per il direttore delle operazioni di soccorso, che può prendere decisioni con dati precisi e immediati. Il posizionamento baricentrico di Abbasanta taglia i tempi di risposta verso le zone interne più difficili da raggiungere. Una scelta che punta a trasformare il distaccamento del Guilcier in un hub tecnologico per l’intera Sardegna. La fase sperimentale serve a testare procedure, tempi e coordinamento tra comandi. L’obiettivo è rendere il servizio strutturale, intanto i 12 specialisti sono già una realtà: silenziosa, hi-tech, pronta a decollare quando serve.

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