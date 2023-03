Taser agli agenti, la Lega torna all’attacco 

La mozione sull’intitolazione del nuovo stadio comunale a Gigi Riva, due delibere sulle modifiche al programma integrato della lottizzazione Magnolia e sulla riqualificazione di un’area a Terramaini sono ai primi punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale che si riunisce oggi alle 18 a Palazzo Bacaredda.

Tra le 18 mozioni inserite nel programma di lavori, gran parte delle quali non saranno discusse, ce n’è una sul turismo in libertà in camper e in caravan (primo firmatario Matteo Massa, Progressisti), una (prima firma di Raffaele Onnis, Riformatori) che formula proposte sulla gestione e tutela del Bastione Saint Remy - Terrazza Umberto I, una sulla riqualificazione delle edicole di giornali in botteghe decentrate nei quartieri di Cagliari come fulcro del “villaggio globale” (la prima firma è del sardista Marcello Polastri), una del leghista Andrea Piras sull’utilizzo del taser da parte degli agenti della Polizia locale.

All’ordine del giorno anche dieci interrogazioni, una delle quali (firmata da Marzia Cilloccu, Progetto Comune per Cagliari) per l’affidamento in house del servizio di gestione della sosta a pagamento alla Società Parkar.

