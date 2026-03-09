VaiOnline
Telecomando
10 marzo 2026 alle 00:26

Tartufo “Autentico” 

È ambientata nel cuore del Sarcidano, tra i boschi di lecci che circondano Nurallao, la nuova puntata di “Autentico - il gusto dell’Isola, dalla terra alla tavola”, oggi alle 15 su Videolina. Stefano Birocchi va alla scoperta di uno dei tesori più nascosti e affascinanti della Sardegna: il tartufo. Si parte dalla cerca nei boschi insieme a un esperto tartufaio e al suo cane addestrato. Il racconto prosegue con l’approfondimento scientifico sulle varietà presenti nell’Isola e sul ruolo della nuova normativa regionale che disciplina la raccolta. Il tartufo diventa anche occasione di sviluppo locale e promozione turistica, come raccontano gli amministratori e i rappresentanti delle imprese del territorio. Infine la cucina: chef e bartender reinterpretano questo prezioso frutto della terra con piatti e cocktail originali.

