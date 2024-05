«Tartassato dai controlli, ho chiuso il bar» 

Inaugurato da pochi giorni, subito erano scattati i controlli. Presunti schiamazzi e musica alta, secondo i vicini, e per il bar Altrò la strada è stata in salita sin dall’inizio tanto che dopo cinque mesi di attività ha dovuto chiudere i battenti. Il titolare Battista Manis però non si è dato per vinto e alla fine, dopo aver tentato la strada della mediazione in Comune, ha presentato una denuncia contro ignoti. Concluse le indagini, il pm ha chiesto l’archiviazione ma Manis, assistito dall’avvocato Giovanni Cau, si è opposto. La giudice Federica Fulgheri ha fissato l’udienza per la discussione il 19 settembre.

La storia

Tutto inizia a maggio 2022 quando l’imprenditore Manis apre un nuovo locale in viale Sardegna. Secondo quanto emerso dalle indagini, c’erano state da subito diverse segnalazioni da parte di alcuni vicini per schiamazzi, rumori molesti e musica alta. Puntuali i controlli dei vigili urbani e delle forze dell’ordine che «non hanno mai accertato alcuna irregolarità o anomalia» si legge nel documento di opposizione all’archiviazione. I controlli spesso sarebbero partiti su indicazione di un’amministratrice comunale che «impartiva direttive al comando della polizia locale anche per effettuare verifiche in via preventiva sincerandosi, poi, circa eventuali verbali e sanzioni irrogate» sostiene il legale. Alla fine a ottobre la chiusura del bar.

Il ricorso

Manis e il suo legale hanno chiesto un incontro all’amministrazione per cercare di avere chiarezza. «L’incontro c’è stato ma non ci sono stati esiti – sostiene l’imprenditore Battista Manis - Credo di essere stato vittima di una vicenda incredibile sia come cittadino che come imprenditore. Sono rammaricato per quanto è accaduto in quei mesi difficili». Manis sostiene di aver subito un danno economico e di immagine a causa di questa vicenda. «Quello che è successo a me potrebbe accadere anche ad altri – sostiene -Credo nella giustizia e nelle istituzioni e confido che, se qualcuno ha sbagliato, ne risponda davanti alle autorità». Il sindaco Sandro Pili non si sbilancia. «Noi abbiamo dato ampia disponibilità al dialogo. Ora, vista la direzione presa dall’intera vicenda, preferisco non commentare».

