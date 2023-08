Tartarughine a Monte Turnu 

La prima ad accorgersene è stata la piccola Matilda, mentre giocava in spiaggia a Monte Turnu: ha visto una tartarughina e ha subito avvisato i genitori. Questi, a loro volta, hanno segnalato la tartarughina alla polizia municipale. Sul posto sono arrivati gli esperti dell’Area marina protetta di Capo Carbonara. In poco tempo hanno trovato il nido della Caretta caretta in prossimità dell’Iki Beach grazie alla collaborazione di dipendenti e proprietari dello stabilimento. Il nido è stato messo in sicurezza e sarà presidiato sino all’apertura. Dal sindaco Eugenio Murgioni un plauso «alla piccola Matilde, ai vigili e allo staff dell’Amp».

Solo pochi giorni fa a Costa Rei è stato monitorato un nido da record con all’interno ben 159 uova. Solo 55 però le uova schiuse. (g. a.)

