Tartaruga nella trappola delle reti: salvata a Orrì 

Era impigliata in alcune reti da pesca chissà da quanto tempo. Giaceva sull'arenile della prima spiaggia del lido di Orrì, intrappolata. Ad accorgersi di una grande tartaruga ferita e in difficoltà Gianluigi C., mercoledì pomeriggio mentre passeggiava con la sua cagnolina Morischedda. L'uomo ha prontamente segnalato il fatto agli agenti del Corpo Forestale. La squadra della Blon (base logistico operativa navale) di Arbatax si è recata sul posto prestando le prime cure e liberando il povero animale dalle reti. Con tutta probabilità l’animale non riusciva più a nuotare ed era stata portata in spiaggia dalla mareggiata dei giorni scorsi.

La tartaruga è stata trasferita al centro di recupero della fauna marina del Sinis. Qui i veterinari si stanno prendendo cura di lei. Ha riportato delle ferite in particolare ad una pinna. Non appena si sarà rimessa in forze verrà liberata in mare. Purtroppo non è la prima volta che accadono eventi del genere, questi splendidi esemplari sono sempre più spesso minacciati dalla plastica, dalle eliche delle imbarcazioni o rischiano di restare intrappolati dalle attrezzature da pesca. Fortunatamente, in questo caso, c'è chi con grande senso civico ha allertato gli enti di competenza salvandola da morte certa.

